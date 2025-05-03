Kedilere asla verilmemesi gereken zararlı yiyecekler: Bu gıdaları uzak tutun!
Evimizin neşesi olan kediler, meraklı doğaları gereği çeşitli yiyeceklere ulaşmakta ustadır. Kimi zaman ise sahibinden gelen ikramlarla farklı yiyeceklerle karşılaşabiliyor. Bazı yiyecekler, sevimli dostlarımızın sağlığını tehlikeye atabiliyor, hatta ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Sofralardan kalan - düşen küçük bir parça bile ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İşte kedilerden uzak tutulması gereken o yiyecekler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.05.2025 14:00