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e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2025/6 sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından 3 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen e-YDS 2025/6 sınavının ardından sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İngilizce dilinde gerçekleştirilen sınava giren adaylar, sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Peki e-YDS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sonuç görüntüleme ekranı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.05.2025 16:14
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e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2025/6 sonuç sorgulama ekranı

Bugün (3 Mayıs 2025) saat 13.30'da gerçekleştirilen e-YDS 2025/6 sınavının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Elektronik ortamda uygulanan sınava katılan binlerce aday, sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Peki e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden öğrenilecek?

e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? (AA)e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? (AA)

e-YDS 2025/6 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün gerçekleştirilen e-YDS 2025/6 sınavı, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçların da aynı gün içinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? (AA)e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? (AA)

e-YDS 2025/6 Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yayımlanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

e-YDS 2025/6 Sonuç Sorgulama Ekranı

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