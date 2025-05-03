e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2025/6 sonuç sorgulama ekranı

Bugün (3 Mayıs 2025) saat 13.30'da gerçekleştirilen e-YDS 2025/6 sınavının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Elektronik ortamda uygulanan sınava katılan binlerce aday, sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Peki e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı , sonuçlar nereden öğrenilecek?

e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? (AA)

e-YDS 2025/6 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün gerçekleştirilen e-YDS 2025/6 sınavı, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçların da aynı gün içinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.