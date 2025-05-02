Sağlık Bakanlığı personel alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı nitelik kadroları listesi!

Nitelik Kodları Ne Anlama Geliyor?

KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı personel alımlarında tercih işlemleri tüm hızıyla devam ederken, tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodları adayların kafasını karıştırıyor. Hangi kod, hangi mezuniyet şartını veya pozisyonu ifade ediyor? İşte en çok merak edilen nitelik kodları ve açıklamaları…