Viral Galeri Viral Liste Sağlık Bakanlığı personel alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı nitelik kadroları listesi!

Sağlık Bakanlığı personel alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı nitelik kadroları listesi!

Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı süreciyle birlikte nitelik kodu araştırmaları da hız kazandı. KPSS 2025/4 tercih döneminde adaylar, nitelik kodlarının ne anlama geldiğini merak ediyor. Arama motorlarında "4597 nitelik kodu nedir?" araştırılıyor. Peki 6506, 6510, 6514, 3015, 7302 ve 4597 nitelik kodlarının açıklamaları nelerdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.05.2025 17:29 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 17:32
Sağlık Bakanlığı personel alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı nitelik kadroları listesi!

KPSS 2025/4 tercih süreciyle birlikte Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 15 bin 342 sözleşmeli personel için başvurular başladı. Başvuru kılavuzunda yer alan nitelik kodları ise adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı nitelik kadroları listesi…

Sağlık Bakanlığı personel alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı nitelik kadroları listesi!

Nitelik Kodları Ne Anlama Geliyor?

KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı personel alımlarında tercih işlemleri tüm hızıyla devam ederken, tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodları adayların kafasını karıştırıyor. Hangi kod, hangi mezuniyet şartını veya pozisyonu ifade ediyor? İşte en çok merak edilen nitelik kodları ve açıklamaları…

Sağlık Bakanlığı personel alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı nitelik kadroları listesi!

🔹 3015 Nitelik Kodu

Bu kod, Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olan adayları kapsar. Diğer bölümlerden mezun adaylar bu kodla tanımlı kadrolara başvuramaz.

🔹 4597 Nitelik Kodu

Lisans düzeyinde Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve benzeri programlardan mezun olma şartı aranır. Bu alanlarda eğitim almayanlar 4597 kodlu pozisyonlarda tercih hakkına sahip değildir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı nitelik kadroları listesi!

🔹 6506 Nitelik Kodu

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmayı şart koşar. Bu kod genellikle saha görevi ya da araç kullanımını içeren kadrolarda yer alır.

🔹 6510 Nitelik Kodu

C sınıfı ehliyet gerektirir. Ağır vasıta ya da iş makinelerinin kullanılacağı görevlerde aranır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı nitelik kadroları listesi!

🔹 6514 Nitelik Kodu

D sınıfı sürücü belgesi zorunluluğu taşır. Bu kod, servis aracı ya da toplu taşıma araçlarında görev alacak adaylar için geçerlidir.

🔹 7302 Nitelik Kodu

Yeni tip ehliyet sistemini işaret eder. BE, CE, DE ve D1E sınıfı ehliyetlere sahip olanlar bu kodla eşleşen pozisyonlara başvurabilir.

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