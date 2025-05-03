Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda 34. haftaya girilirken Galatasaray, bu hafta Sivasspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, evinde ağırlayacağı Sivasspor karşısında hata yapmak istemiyor. Aslanlar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde kazanarak zirve baskısını artırmak istiyor. Sivasspor ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmak ve moral bulmak adına deplasmanda üç puan hedefliyor. Peki Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...