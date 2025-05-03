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Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda 34. haftaya girilirken Galatasaray, bu hafta Sivasspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, evinde ağırlayacağı Sivasspor karşısında hata yapmak istemiyor. Aslanlar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde kazanarak zirve baskısını artırmak istiyor. Sivasspor ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmak ve moral bulmak adına deplasmanda üç puan hedefliyor. Peki Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.05.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 12:56
Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig 2024-2025 sezonunun 34. haftasında liderlik yarışını sürdüren Galatasaray, sahasında kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor'u konuk edecek. Lider Galatasaray, Rams Park'ta konuk edeceği Sivasspor karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Son beş resmi maçını kazanan sarı-kırmızılılar, bu maçtan da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman? İşte merak edilen detaylar…

Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray - Sivasspor Maçı Ne Zaman?


Galatasaray - Sivasspor mücadelesi, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Galatasaray - Sivasspor karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Barış Alper Yılmaz Forma Giyecek mi?


Evinde oynadığı son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu güçlü iç saha performansını Sivasspor karşısında da sürdürmek istiyor. Bu maçta forma giyme ihtimali bulunan Barış Alper Yılmaz, cezasını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde, Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

3 Oyuncu Kart Sınırında!


Galatasaray'da Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Muhtemel 11'ler


Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Davinson, Torreira, Eren, Kaan, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.

Sivasspor: Ali Şaşal, Radakovic, Murat Paluli, Ziya, Tolga, Rodrigues, Camara, Emrah, Efkan, Moutoussamy, Manaj.