Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak sezonun en kritik derbisi için nefesler tutuldu! Şampiyonluk yarışında hata lüksü kalmayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı Ülker Stadı'nda konuk edecek. Ligin ilk yarısında siyah-beyazlılara mağlup olan sarı-lacivertliler, bu kez hem rövanşı almak hem de Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritmek istiyor. Peki Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar…