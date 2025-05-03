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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak sezonun en kritik derbisi için nefesler tutuldu! Şampiyonluk yarışında hata lüksü kalmayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı Ülker Stadı'nda konuk edecek. Ligin ilk yarısında siyah-beyazlılara mağlup olan sarı-lacivertliler, bu kez hem rövanşı almak hem de Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritmek istiyor. Peki Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.05.2025 17:12 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:17
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı her geçen hafta daha da kızışırken, 34. haftada gözler Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine çevrildi. 75 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, derbiden 3 puanla ayrılarak zirve yarışına tutunmak istiyor. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman? İşte maça dair merak edilenler…

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisi Ne Zaman?


Dev derbi 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı takip etmek isteyenler, Digiturk aboneliği ya da beIN Connect platformu aracılığıyla yayına ulaşabilecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Sarı-Lacivertlilerde 4 Eksik Oyuncu


Fenerbahçe'de derbi öncesi önemli eksikler dikkat çekiyor. Sarı kart cezalısı Filip Kostic ile birlikte sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin derbi kadrosunda yer almayacağı tahmin ediliyor. Tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Mourinho Derbide İlk Zaferini İstiyor


Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk derbi galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak. Bu sezon Galatasaray'a karşı lig ve kupada 3 kez, Beşiktaş'a karşı 1 kez mücadele eden Mourinho, bu 4 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.