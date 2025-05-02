Kolesterolü artıran en kötü 6 yiyecek: Uzak durmanız gereken gıdalar

Kolesterolü Düşürmeye Yardımcı Besinler

Kolesterol seviyelerini dengede tutmak, sadece ilaç tedavisiyle değil, doğru ve bilinçli beslenmeyle de mümkün. Bitkisel besin ağırlıklı, lif bakımından zengin ve sağlıklı yağlarla desteklenmiş bir diyetin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulanıyor. Dr. Bhattacharya kolesterolü kontrol altında tutmak isteyenler için bazı besinlerin tüketilmesini öneriyor. İşte kolesterolü düşürmeye yardımcı olan besinler…