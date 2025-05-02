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Kolesterolü artıran en kötü 6 yiyecek: Uzak durmanız gereken gıdalar

Vücudumuzun hormon üretiminden hücre yenilenmesine kadar birçok hayati sürecinde görev alan kolesterol, aşırıya kaçıldığında ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, yüksek kolesterol kalp hastalıkları ve felç riskini önemli ölçüde artırıyor. Uzmanlar, kolesterolünüz için en kötü 6 gıdayı sıraladı. İşte uzak durmanız gereken yiyecekler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.05.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 16:50
Kolesterolü artıran en kötü 6 yiyecek: Uzak durmanız gereken gıdalar

Kardiyolog Dr. Romit Bhattacharya, yüksek kolesterolü tetikleyen en zararlı yiyecekleri açıkladı. Doğal yollarla kolesterolü düşürmeye yardımcı olan besinleri paylaştı. Peki kolesterolünüz için en kötü ve sağlıksız yiyecekler hangileri?

Kolesterolü artıran en kötü 6 yiyecek: Uzak durmanız gereken gıdalar

Kolesterol Nedir?

Dr. Bhattacharya'ya göre kolesterol, insanların ve hayvanların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli bir parçacıktır. Kanda bulunan bu madde, moleküllerin taşınmasında rol oynar. Günümüzde ise birçok kişi, ihtiyaç duyulanın çok üzerinde kolesterol alımıyla karşı karşıya kalıyor.

Kolesterolü artıran en kötü 6 yiyecek: Uzak durmanız gereken gıdalar

Kolesterolü Artıran En Kötü 6 Yiyecek

Beslenme düzeninde yapılan bazı tercihler, kolesterol seviyelerini kötü bir şekilde etkileyebiliyor. Dr. Bhattacharya, kolesterol seviyelerini yükselttiği bilimsel olarak kanıtlanmış, uzak durulması gereken altı yiyeceği sıraladı. Bu gıdaların özellikle doymuş yağ açısından zengin olduğuna ve bu yağların kötü (LDL) kolesterolü artırarak kalp sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekti.

Kolesterolü artıran en kötü 6 yiyecek: Uzak durmanız gereken gıdalar

🔸Sığır eti, domuz eti, kuzu eti, sosis, salam gibi kırmızı ve işlenmiş etler

🔸Tereyağı, krema, tam yağlı süt

🔸Kremalı kekler, kurabiyeler, pastalar

🔸Fast food ürünleri, kızartılmış atıştırmalıklar

🔸Palmiye yağı, hindistan cevizi yağı

Kolesterolü artıran en kötü 6 yiyecek: Uzak durmanız gereken gıdalar

Kolesterolü Düşürmeye Yardımcı Besinler

Kolesterol seviyelerini dengede tutmak, sadece ilaç tedavisiyle değil, doğru ve bilinçli beslenmeyle de mümkün. Bitkisel besin ağırlıklı, lif bakımından zengin ve sağlıklı yağlarla desteklenmiş bir diyetin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulanıyor. Dr. Bhattacharya kolesterolü kontrol altında tutmak isteyenler için bazı besinlerin tüketilmesini öneriyor. İşte kolesterolü düşürmeye yardımcı olan besinler…

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