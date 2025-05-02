Kolesterolü artıran en kötü 6 yiyecek: Uzak durmanız gereken gıdalar
Vücudumuzun hormon üretiminden hücre yenilenmesine kadar birçok hayati sürecinde görev alan kolesterol, aşırıya kaçıldığında ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, yüksek kolesterol kalp hastalıkları ve felç riskini önemli ölçüde artırıyor. Uzmanlar, kolesterolünüz için en kötü 6 gıdayı sıraladı. İşte uzak durmanız gereken yiyecekler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.05.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 16:50