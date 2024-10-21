Altın fiyatları son durum 21 Ekim Pazartesi | Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu?
21 Ekim Pazartesi günü, altın fiyatları yükselişle başladı. Gram altın 3000 TL'den 3010 TL'ye, ons altın ise 2720 dolardan 2730 dolara çıktı. Orta Doğu'daki gerginlikler ve yaklaşan ABD seçimleri altın fiyatlarındaki artışın sebepleri arasında yer alıyor. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
ABD'deki olası seçim sonuçları, özellikle Donald Trump'ın kazanma ihtimali dolara destek sağlarken bu durum altın fiyatlarını etkiliyor. Trump'ın planlanan vergi ve göç politikalarının enflasyonu artırabileceği yönündeki beklentiler, altına olan talebi artırdı. Jeopolitik risklerin artması güvenli liman olarak görülen altına yönelimi hızlandırdı ve fiyatlar yeni rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, bu ivmenin önümüzdeki günlerde devam edebileceğine dikkat çekiyor. 21 Ekim itibarıyla çeyrek ve gram altın fiyatlarının yönü merak konusu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel alış-satış verileri.
21 Ekim Güncel Altın Fiyatları
📍Gram Altın:
Alış: 3000 TL
En Düşük: 2970 TL
En Yüksek: 3011 TL
Şu Anki Fiyat: 3008 TL
Kapalıçarşı'da gram altın alım fiyatı 3095 TL, satış fiyatı ise 3135 TL olarak belirlendi.
📍Çeyrek Altın:
Alış: 5.072 TL
Satış: 5.118 TL
📍Yarım Altın:
Alış: 10.114 TL
Satış: 10.231 TL
📍Tam Altın:
Alış: 19.840,91 TL
Satış: 20.236,85 TL
📍Cumhuriyet Altını:
Alış: 20.229 TL
Satış: 20.389 TL
📍Ons Altın:
Alış: 2722 USD
En Düşük: 2721 USD
En Yüksek: 2732 USD
Şu Anki Fiyat: 2730 USD