Altın fiyatları son durum 21 Ekim Pazartesi | Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu?

ABD'deki olası seçim sonuçları, özellikle Donald Trump'ın kazanma ihtimali dolara destek sağlarken bu durum altın fiyatlarını etkiliyor. Trump'ın planlanan vergi ve göç politikalarının enflasyonu artırabileceği yönündeki beklentiler, altına olan talebi artırdı. Jeopolitik risklerin artması güvenli liman olarak görülen altına yönelimi hızlandırdı ve fiyatlar yeni rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, bu ivmenin önümüzdeki günlerde devam edebileceğine dikkat çekiyor. 21 Ekim itibarıyla çeyrek ve gram altın fiyatlarının yönü merak konusu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel alış-satış verileri.

21 Ekim Güncel Altın Fiyatları

📍Gram Altın:

Alış: 3000 TL

En Düşük: 2970 TL

En Yüksek: 3011 TL

Şu Anki Fiyat: 3008 TL

Kapalıçarşı'da gram altın alım fiyatı 3095 TL, satış fiyatı ise 3135 TL olarak belirlendi.

📍Çeyrek Altın:

Alış: 5.072 TL

Satış: 5.118 TL

A Haber foto arşiv

📍Yarım Altın:

Alış: 10.114 TL

Satış: 10.231 TL

📍Tam Altın:

Alış: 19.840,91 TL

Satış: 20.236,85 TL

A Haber foto arşiv

📍Cumhuriyet Altını:

Alış: 20.229 TL

Satış: 20.389 TL

📍Ons Altın:

Alış: 2722 USD

En Düşük: 2721 USD

En Yüksek: 2732 USD

Şu Anki Fiyat: 2730 USD