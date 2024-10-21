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Milyoner'de heyecan dolu anlar! Sergen Yalçın sorusu damga vurdu

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programa katılan Çağrı Uslu isimli 22 yaşındaki yarışmacı 10 soruyu geride bıraktı. 500 bin TL değerindeki Sergen Yalçın sorusuna "emin değilim" diyen yarışmacının o anları programa damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar....

Giriş Tarihi: 21.10.2024 01:06 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 01:59
Milyoner’de bir milyona ramak kala

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi.

Milyoner’de bir milyona ramak kala

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programa katılan Çağrı Uslu isimli 22 yaşındaki yarışmacı geceye damga vurdu.

Milyoner’de bir milyona ramak kala

Yarışmaya katılan 22 yaşındaki Çağrı Uslu isimli yarışmacı ilk 10 soruda başarılı bir performans sergiledi. Fakat 11. soruda yarışmacının karşısına "Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir" sorusu çıktı.

Milyoner’de bir milyona ramak kala

Başarılı performansı sergileyen genç yarışmacının karşısına 200 bin TL değerinde "Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir" sorusu çıktı.

SORU: "Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir""

A) Metin Ali Sergen Yalçın
B) Ali Rıza Sergen Yalçın
C) Rıza Feyyaz Sergen Yalçın
D) Muhsin Metin Sergen Yalçın

CEVAP: B) Ali Rıza Sergen Yalçın

Milyoner’de bir milyona ramak kala

YARIŞMADAN ÇEKİLMEYE KARAR VERDİ

500 bin TL değerindeki 11. soruda zorlanan 22 yaşındaki Çağrı Uslu, yarışmadan çekilmeye karar verdi.