21 Ekim 2024, Pazartesi
Milyoner'de heyecan dolu anlar! Sergen Yalçın sorusu damga vurdu
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programa katılan Çağrı Uslu isimli 22 yaşındaki yarışmacı 10 soruyu geride bıraktı. 500 bin TL değerindeki Sergen Yalçın sorusuna "emin değilim" diyen yarışmacının o anları programa damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar....
Giriş Tarihi: 21.10.2024 01:06 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 01:59