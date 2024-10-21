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Kıvanç - Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında yeni gelişme! Mağdurun ifadesi ortaya çıktı...

"Var Böyle Tipler" kanalının sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle milyonlarca lira vurgun yapmasına ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı. Bir mağdurun dosyaya gönderdiği dilekçe, dolandırıcılığın farklı hesaplar kullanılarak gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Mağdur, ifadesinde "Fahriye" ve "Hayriye" isimli kişilerin hesabına 547 bin lira gönderdiğini söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 09:15
Kıvanç - Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında yeni gelişme!

"Var Böyle Tipler" hesabıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu, milyonlarca liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtıktan sonra ülkeye giriş yaptıklarında tutuklanmışlardı.

Kıvanç - Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında yeni gelişme!

Fenomen çiftin ponzi sistemiyle onlarca kişiden milyonlarca liralık vurgun yaptığına ilişkin davada ilginç gelişmeler yaşandı. Bir mağdurun dosyaya gönderdiği dilekçe ile dolandırıcılığın farklı hesaplar kullanılarak da yapıldığı ortaya çıktı.

Kıvanç - Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında yeni gelişme!

'HAYRİYE' , 'FAHRİYE' İSİMLİ HESAP

Mağdur, "Beril Talu'ya güvendiğim için talep ettiği Hayriye, Fahriye isimli kişilerin hesabına toplamda 547 bin lira gönderdim" dedi.

Kıvanç - Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında yeni gelişme!

Mahkeme ilçe emniyet müdürlüklerine yazı yazarak çiftin sosyo-ekonomik durumlarının tespit edilmesini istedi. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki açılan davada mahkeme ilk kararını verirken çiftin müştekilerden para toplarken başkalarına ait banka hesaplarını da kullandığı ortaya çıktı.

Kıvanç - Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında yeni gelişme!

"SEMPATİ KAZANIP KANDIRDILAR"

Fenomen Talu çifti hakkında geçen ay İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Çiftin sosyal medya kanalı ile çok sayıda yayın yaparak insanların sempati ve güvenini kazanıp ponzi sistemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.