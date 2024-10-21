Kıvanç - Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında yeni gelişme! Mağdurun ifadesi ortaya çıktı...

"SEMPATİ KAZANIP KANDIRDILAR"

Fenomen Talu çifti hakkında geçen ay İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Çiftin sosyal medya kanalı ile çok sayıda yayın yaparak insanların sempati ve güvenini kazanıp ponzi sistemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.