21 Ekim 2024, Pazartesi
Kıvanç - Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında yeni gelişme! Mağdurun ifadesi ortaya çıktı...
"Var Böyle Tipler" kanalının sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle milyonlarca lira vurgun yapmasına ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı. Bir mağdurun dosyaya gönderdiği dilekçe, dolandırıcılığın farklı hesaplar kullanılarak gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Mağdur, ifadesinde "Fahriye" ve "Hayriye" isimli kişilerin hesabına 547 bin lira gönderdiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 21.10.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 09:15