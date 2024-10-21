VGM Lisans burs başvuru ekranı | 2024-2025 VGM üniversite burs başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? İşte şartları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği 2024 yılı burs başvuru tarihlerini açıkladı. Ön lisans ve lisans programlarında eğitim gören öğrenciler, belirlenen tarihler arasında başvurularını yaparak VGM'nin sunduğu burs imkanından faydalanma fırsatı bulacak. Öğrenciler, eğitim süresince maddi olarak desteklenirken, burs başvurularına olan yoğun ilgi her yıl olduğu gibi bu yıl da dikkat çekiyor.

Başvurular 21-31 Ekim Tarihleri Arasında Alınacak

VGM, ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik burs başvurularını 21 Ekim 2024 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında kabul edecek. Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında başvurularını tamamlayan öğrenciler, 8 ay boyunca sağlanacak burs desteği için değerlendirmeye alınacak.

Burs Miktarı ve Kapsamı

2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla, VGM burs miktarları da güncellendi. Yükseköğrenim gören öğrencilere aylık 2 bin TL burs sağlanırken, yabancı uyruklu öğrencilere verilen burs miktarı aylık 1.250 TL olarak belirlendi. Ayrıca, ortaöğrenim öğrencilerine yönelik eğitim yardımı ise aylık 750 TL olarak açıklandı.

Yükseköğrenim Bursu Başvuru Ekranı İçin Tıklayın!

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu Başvuru Ekranı İçin Tıklayın!

Burslar Kaç Ay Süreyle Ödenecek?

VGM tarafından sağlanan yükseköğrenim bursları, ön lisans ve lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılı içinde toplam 8 ay süreyle (Ekim-Mayıs) ödenecek. Ortaöğrenim öğrencileri ise bu destekten 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) faydalanacak. Öğrencilere sağlanan bu destek, eğitim masraflarını karşılamada önemli bir katkı sağlıyor.