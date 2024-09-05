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RAMAZAN ALMAÇAYIR
Bir garip soygun hikayesi

Bir garip soygun hikayesi

05.09.2024, Perşembe

Bugün öylesine ilginç bir polisiye olayı anlatmaya çalışacağız ki, eminim okurken hem gülümseyecek hem de yok artık diyeceksiniz. Polisiye bir olayda gülümsetecek ne olabilir diye merak ediyorsanız anlatmaya başlayalım.

Olayın başrolünde bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen 7 şüpheli bulunuyor. Bundan yaklaşık 8 ay önce, 4 kişi İstanbul Sultanbeyli'de gözlerine kestirdikleri bir kuyumcu dükkanını soymak için plan yapıyor. 4 şüpheli dikkat çekmemek için kuyumcu dükkanın bitişiğindeki binanın duvarını delerek kuyumcu dükkanına girmek istiyorlar. Fakat başarılı olamayınca vazgeçip ayrılıyorlar. Ancak soygun planlarını ileri bir tarihe taşıyarak bu kez plan değişikliği yapıyorlar.

SAHTE ARAMA KARARIYLA SOYGUN PLANI
Aradan aylar geçmesine rağmen şüpheliler aynı kuyumcu dükkanını soymak için bu kez şeytani bir plan yapıyorlar. 8 ay önceki 4 kişiden 2'sinin yerine bu kez başka 2 kişi gruba dahil oluyor. Yaptıkları plan ise, sahte arama kararı hazırlayıp kuyumcuya giderek sahte ürün sattığı gerekçesiyle işlem yapıp soygun gerçekleştirmek.

POLİS SÜSÜ VEREREK SOYGUN YAPACAKLARI ORTAYA ÇIKTI
Sahte arama kararı hazırlayan soyguncular, planlarının işlemesi için kendilerine de sahte polis süsü vermeyi kararlaştırmışlar. Polis yeleği, sahte polis rozeti, kelepçe ayarlayıp kendilerince bütün hazırlıklarını yapmışlar. Ayrıca soygun sırasında kullandıkları aracın plakasından yakalanmamak için 4 plaka çaldıkları ve bu sahte plakaları soygunda kullanacakları da ekipler tarafından tespit edildi.

Peki en ince ayrıntısına kadar yaptıkları plan polis tarafından nasıl bozuldu? Aylar öncesinde soyma girişiminde oldukları kuyumcu dükkanını soymak için yeniden plan yaparak harekete geçen şüpheliler araçla seyir halindeyken, ekiplerin rutin uygulaması sırasında şüphe çekince yakayı ele verdiler.

Aracı durdurup kontrol eden ekipler soygun sırasında kullanılacağı öğrenilen sahte polis rozeti, ruhsatsız tabanca ve telsizleri de ele geçirdi.

Asayiş şube müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin burada ifadesi alındı. Filmlere konu olacak soygun girişiminin tüm detayları da şüphelilerin ifadelerinde ortaya çıkmış oldu. Şüphelilerin ifadelerinde, sahte arama kararıyla kuyumcu dükkanına polis süsü vererek girmeyi planladıkları, dükkanda sahte ürün olduğunu söyleyip sahibini kelepçeleyerek etkisiz hale getirip altınları alarak kaçacakları öğrenildi. Soyguncularıın aynı kuyumcuyu soyma ısrarı nezarethanede son buldu. Şüpheliler, soygun planıyla ilgili itirafının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, bir şüpheliyle ilgili yakalama çalışmaları devam ediyor.

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