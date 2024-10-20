Fırat Sarı kimdir? PKK’lı KATİL Fırat Sarı nereli? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı ve çalıştığı hastaneler...

Soruşturma kapsamında, Dr. Sarı ve beraberindeki kişilerin bebeklerin tıbbi durumlarını manipüle ederek ölüm kayıtlarını değiştirdiği, dolayısıyla çeşitli yolsuzluklar gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede, Dr. Fırat Sarı için 324 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bu durum, Türkiye genelinde büyük bir tepki topladı. İşte Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı ile ilgili tüm detaylar...

PKK'lı Katil Doktor Fırat Sarı Kimdir?

Fırat Sarı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ancak, eğitim hayatı sırasında yaşadığı olaylar, kariyerinin başlangıcını gölgeleyen bir geçmişe işaret ediyor. PKK terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen Sarı, cezaevinde yaklaşık beş yıl geçirmiştir. Cezaevinden çıktıktan sonra eğitimine devam ederek tıp diplomasını almayı başarmıştır.

Zorunlu hizmet süresini Bingöl'ün Kiğı ilçesinde üç yıl geçirerek tamamlayan Sarı, daha sonra İstanbul'da çeşitli hastanelerde çalışmaya başlamıştır. Bu süreçte elde ettiği deneyim, onu yoğun bakım alanında uzmanlaşmaya yönlendirmiştir.

Medisense Sağlık Hizmetleri'nin Kuruluşu

Fırat Sarı, yaklaşık 7-8 yıl önce Medisense Sağlık Hizmetleri'ni kuran Sarı, bu kuruluşun yüzde 100 hisseli sahibi olarak işletmeyi yönetmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira almak amacıyla yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan bir suç örgütü, sağlık sisteminde derin bir skandalın kapılarını araladı. 47 şüphelinin yer aldığı iddianamede, 19 hastane ve sağlık şirketi malî sorumlu olarak gösteriliyor.

Suç Örgütünün Yapısı ve Amaçları

İddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki" olarak tanımlanırken, SGK İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören" olarak yer aldı. Suç örgütünün lideri olarak belirtilen doktor Fırat Sarı'nın, suçun işlenmesinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Sarı'nın, doktor şüpheli İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile birlikte suç örgütünün yönetimini üstlendiği ifade edildi. Örgütün esas amacının, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu sağlamak ve SGK'den maksimum ödeme almak olduğu açıklandı.

Sağlık Alanındaki Tepkiler

Sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerde, Fırat Sarı'nın katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. "Yenidoğan Nedir?" başlıklı programda izleyicilerin sorularını yanıtlayan Sarı'nın, yoğun bakımda yatan bebeklerle ilgili kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açacak şekildeki ifadeleri dikkat çekti.

Programda Tartışılan Prematüre Bebekler

Fırat Sarı, programda "Prematüre bebek nedir, tanımını yapar mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla, 40 haftalık bir hamilelik sürecinin ideal olduğunu ancak literatürde 37 haftanın altındaki doğumların prematüre olarak kabul edildiğini belirtti. Sarı, bu sürenin altında doğan bebeklerin erken doğum olarak değerlendirildiğini ifade ederek, sağlık camiasında kabul edilen tanımları açıkladı. Ancak bu açıklamalar, onun mesleki etik ve sorumluluk konusundaki sorgulamaları artırdı.