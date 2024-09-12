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KAYIPTAN CİNAYETE.. BİR VAHŞETİN ANATOMİSİ

KAYIPTAN CİNAYETE.. BİR VAHŞETİN ANATOMİSİ

12.09.2024, Perşembe

Türkiye günlerdir kayıp olarak başlayıp vahşi bir cinayete kurban giden Narin'i konuşuyor. Minik Narin'in kayıp ihbarını ardından bölgeye giden ekipler, önce ailenin bilgisine başvurdu. Küçük çocuğun nerelere gidebileceği, tek tek araştırıldı. Ancak dikkat çeken ilk şey köye ister araçla ister yaya olarak kim gelirse gelsin, görülmeme ihtimali yoktu. Yani Narin'in köy dışına başka bir şehre kaçırılma ihtimali epey zayıftı. Köyün coğrafi yapısına bakan ekipler uçurum ya da ormanlık bir alan olmadığı için aramalarını köyün hemen dışındaki derede ve zaman zaman yükselen bitki örtüsünün olduğu arazilerde ve kuyularda sıklaştırdı.

Genel olarak tüm kayıp vakalarında 2 ya da üçüncü günün ardından, kayıp kişinin yaşadığı yerin dışına kaçırılma ya da kendi imkanıyla çıkma ihtimali bulunmuyorsa, büyük ihtimalle ölmüş ya da öldürülmüş olduğu ihtimali ağırlık kazanıyor. Saha taraması yapan ekiplerde bu acı gerçeği göz önünde bulundurarak çalışmalarını hızlandırdı. Tüm Türkiye bu acı ihtimale rağmen Narin'in sağ bulunması için dua etti.

Havadan karadan yaklaşık bin beşyüz kişilik arama ekibi gece gündüz çalıştı. Aradan geçen 19 günün ardından Narin'in cansız bedeni bir dere yatağında üzeri taşlarla kapatılmış şekilde bulundu. O kadar çok acı ve vahşet barındıran detaylar var ki, bunları tekrar hatırlatmadan devam edelim yazımıza.

DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Vahşetle ilgili olarak Narin'in amcası tutuklu, Narin'in cansız bedenini dere yatağına saklayan itirafçı tutuklu. Peki minik Narin kim ya da kimler tarafından öldürüldü? İtirafçı ifadesinde Narin'in amcasının kendisine, Narin'i öldürdüğünü söylediğini anlatıyor. Tutuklu amca ise suçlamaları kabul etmiyor. Peki bu vahşetin düğümü çözüldü mü? Bununla ilgili kesin bir cevap veremesek te bir fikir yürütebiliriz. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı operasyonda ilk etapta 21 kişi gözaltına alınmıştı. Ardından bu sayı 25 oldu. Ve bu vahşetin aydınlatılması için sorgu işlemleri başladı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerden gelebilecek itiraflar ve bilgiler tek tek toplandı. Normalde bu durumlarda kolluk kuvvetleri 4 günlük gözaltı süresinin ardından ek gözaltı süresi olarak 4 gün daha alırlar birçok örnekte. Ancak bu kez sadece 1 günlük gözaltı süresi alındı. Bunun sebebi büyük ihtimalle, dosya çözüldü ve bulmacanın eksik parçaları tamamlandığı için olabilir. Bu tezi destekleyen tespitlerden biri de gözaltı sayısının artmaması. Yani ifadesine başvurulan şüphelilerden elde edilen bilgiler dosya için yeterli olmuş olabilir. Adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili 3 Savcı ifade işlemlerini gerçekleştiriyor. Ardından hakimlik tarafından ifadeleri alınacak. Şimdi tüm Türkiye'nin tek isteği vahşice katledilen Narin'in ölümünde sorumlu olan kim varsa en ağır cezayla cezalandırılması.

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