Dolandırıcılar son günlerde ilginç bir yöntemle çok sayda kişiyi mağdur etmeye başladı. Hani derler ya, şeytanın bile aklına gelmez diye. İşte tam da öyle bir yöntem. Kendilerini avukat olarak tanıtıp aradıkları kişilere icra dosyası olduğunu söyleyip bu dosyaları ufak bir ödemeyle kapatabileceklerini söylüyorlar.

İşlerini sağlam yapmayı ihmal etmeyen dolandırıcılar, internetten buldukları ya da baroya kayıtlı avukatların isimlerini kullanarak bu dolandırıcılığı gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde bizi arayan bir avukatın söylediği ise bu işin insanları ne kadar mağdur ettiğini gözler önüne seriyor. Üstelik ismi birden fazla dolandırıcılık olayında kullanılmış. Mağdur kişi doğal olarak kendisini avukat diye tanıtan dolandırıcının verdiği isime ulaşmaya çalışıyor. Ulaştığında ise ismi kullanılan avukata şikayetçi olacağını söylüyor. Yani bu durumda olayla alakası olmayan avukat, ismi kullanıldığı için mağdur olurken, vatandaşlarda dolandırıcılara parasını kaptırmış oluyor.

NASIL DOLANDIRIYORLAR

Dolandırıcılar için bir kazanç kapısı haline gelen bu durum çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına neden oluyor. Haciz ya da icra korkusuna kapılan vatandaşlar bir şekilde dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Üstelik arkalarında iz bırakmamak için patates hat denilen tek kullanımlık hatlarla bu dolandırıcılığı yapıyorlar. Mağdur ettikleri kişilerden elde ettikleri paraları ise ikinci üçüncü hesaplara havale ederek takibinin zorlaşmasını sağlıyorlar. Ya da havale ettirdikleri parayı bir ürün satışı yapılmış gibi gösterip ürün ya da hizmet bedeli olarak gösteriyorlar.

E-DEVLET KAPASINDAN DOSYALARINIZI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Aslında bu tuzağa düşmemek bizim elimizde. Hakkınızda açılan dava dosyasından, trafik kazasına, icra takibinden vergi borcuna kadar bütün işlemleri E-Devlet kapısından takip edebilirsiniz. İlgili bölümü tıklayıp borcunuz olup olmadığını rahatça görebilirsiniz.

Gelelim işin dolandırıcı tarafına, eğer haciz ya da icra konularıyla ilgili bir durumunuz varsa bile, bu size tebligat yoluyla ulaştırılır. Bir avukatın sizi arayıp düşük bir ödemeyle dosyayı kapatmayı teklif etme durumu olmaz, Anlayın ki dolandırılma riskiyle karşı karşıyasınız. Böyle bir arama yapıldığında E-Devlet üzerinden kontrol yapacağınızı söyleyip telefonu kapatın. Zaten yukarıda da yazdığımız üzere ilgili sayfadan her detayı görebiliyorsunuz.

Dolandırıcılar daha önce kendilerini polis, savcı diye tanıtıp kurbanlarından milyonlarca lira haksız kazanç elde ediyordu. Şimdi ise yöntem değiştirip bu yolla aynı vurgunu yapmaya çalışıyorlar,

Özetle sizi telefonla arayarak şu ya da bu sebeple sizden para isteyip, kişisel bilgilerinizi almaya çalışan kişilere itibar etmeyin.