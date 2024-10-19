19 Ekim 2024, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri

Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze mesajı! Yarışmacının o sözleri gündem oldu

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programa İstanbul'dan katılan Rahime Danışmaz isimli 31 yaşındaki yarışmacı geceye damga vurdu. Yarışmacı, kendini tanıtırken yaptığı açıklamada "Buradan bir miktar para kazanabileceksem, bunu da Gazze'deki kardeşlerimize ve ihtiyacı olan herkese bağışlamak istiyorum" dedi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 19.10.2024 01:14 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 01:27
Milyoner’de Gazze mesajı! Yarışmacının o sözleri gündem oldu

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi.

Milyoner’de Gazze mesajı! Yarışmacının o sözleri gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta olduğu gibi başarılı performanslar yer alırken programa katılan Rahime Danışmaz isimli 31 yaşındaki yarışmacının sözleri geceye damga vurdu.

Milyoner’de Gazze mesajı! Yarışmacının o sözleri gündem oldu

Başarılı bir performans gösteren yarışmacı kendini tanıttığı aşamada "Buradan bir miktar para kazanabileceksem, bunu da Gazze'deki kardeşlerimize ve ihtiyacı olan herkese bağışlamak istiyorum" ifadesini kullandı.

Milyoner’de Gazze mesajı! Yarışmacının o sözleri gündem oldu

Başarılı performansı sergileyen genç yarışmacının karşısına 100 bin TL değerinde "Hangisi maydanoz gillerden değildir?" sorusu çıktı.

SORU: "Hangisi maydanoz gillerden değildir?"

A) Maydanoz ve dereotu
B) Kimyon ve kereviz
C) Kişniş ve anason
D) Nane ve kekik

CEVAP: D) Nane ve kekik

Milyoner’de Gazze mesajı! Yarışmacının o sözleri gündem oldu

YARIŞMADAN ÇEKİLMEYE KARAR VERDİ
100 bin TL değerindeki 8. soruda zorlanan 31 yaşındaki Rahime Danışmaz, yarışmadan çekilmeye karar verdi.