TTK 132 işçi alımı kura takvimi 2024 | TTK işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), daimi işçi statüsünde toplam 132 nitelikli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurarak başvuruları aldı. Adaylar, kura çekim tarihini ve sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki TTK işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte TTK 132 işçi alımı kura takvimi...

Başvurular Tamamlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yerüstü işyerlerinde daimi işçi statüsünde çalıştırmak üzere toplam 132 nitelikli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 7-11 Ekim tarihleri arasında alındı ve bu süreç başarıyla sona erdi.

Başvuru Şartları

TTK işçi alımına başvuran adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, ilk günü itibarıyla ise 35 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. Ayrıca, Zonguldak ilinde ikamet etmeyen ve ilan edilen tabloda belirtilen öğrenim şartlarına sahip adaylar, bu süreçte değerlendirmeye alınacak.

Kura Çekimi Detayları

Kura çekimi, 24 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00'da Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olan kura çekimi, halka ve basına açık olacak. Kura çekiminde, Zonguldak 1. Noteri tarafından belirlenen asıl ve yedek adaylar belirlenecek.

Kura çekimi sonucunda, her sanatta işe alınacak açık işçi sayısı kadar "asıl" aday ve açık işçi sayısının dört katı kadar "yedek" aday belirlenecek. Kura sonuçları ise TTK'nın resmi internet sitesi olan www.taskomuru.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar, sonuçları merakla beklemeye başladı.