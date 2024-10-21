21 Ekim 2024, Pazartesi
Sihirli Annem'in yıldızları yıllar sonra bir arada! Zuhal Topal paylaştı...
2003 yılında yayın hayatına başlayan "Sihirli Annem" dizisi, Türk televizyon tarihine damga vurmuştu. 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle izlenen dizi, şimdilerde oyuncularının son halleriyle gündemde. Dizideki Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay ve Suzan karakterini canlandıran Zuhal Topal yıllar sonra bir araya geldi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Türkay'ın son hali ise şaşırttı.
Giriş Tarihi: 21.10.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:00