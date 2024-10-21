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Sihirli Annem'in yıldızları yıllar sonra bir arada! Zuhal Topal paylaştı...

2003 yılında yayın hayatına başlayan "Sihirli Annem" dizisi, Türk televizyon tarihine damga vurmuştu. 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle izlenen dizi, şimdilerde oyuncularının son halleriyle gündemde. Dizideki Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay ve Suzan karakterini canlandıran Zuhal Topal yıllar sonra bir araya geldi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Türkay'ın son hali ise şaşırttı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:00
Sihirli Annem’in yıldızları yıllar sonra bir arada! Zuhal Topal paylaştı...

"Sihirli Annem", bir döneme damga vurmuş ve günümüzde de tekrarlarıyla izlenmeye devam eden efsanevi bir dizi.

Sihirli Annem’in yıldızları yıllar sonra bir arada! Zuhal Topal paylaştı...

Sevilen dizide, Betüş ve Suzan karakterine hayat veren iki isim bir araya geldi.

Sihirli Annem’in yıldızları yıllar sonra bir arada! Zuhal Topal paylaştı...

Sihirli Annem'in eski oyuncuları Zuhal Topal ile İnci Türkay, uzun bir aradan sonra yeniden buluştu.

Sihirli Annem’in yıldızları yıllar sonra bir arada! Zuhal Topal paylaştı...

Londra'ya giden Zuhal Topal, Sihirli Annem'de Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay'ı ziyaret etti.

Sihirli Annem’in yıldızları yıllar sonra bir arada! Zuhal Topal paylaştı...

Topal, bu anları "Canım İnciciğime ziyarete geldim" notuyla paylaştı.