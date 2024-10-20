Samsunspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Samsunspor-FB mücadelesi hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu sezon 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden Fenerbahçe 16 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Rakip Samsunspor ise 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle topladığı 18 puanla ikinci sırada bulunuyor. Peki Samsunspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, Fenerbahçe Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, deplasmanda alacağı bir galibiyetle çıkış yakalamayı hedeflerken, ev sahibi Samsunspor da puan ya da puanlar alarak serisini sürdürmek istiyor.
Maç Bilgileri
Tarih: 20 Ekim Pazar
Saat: 19:00
Yer: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Yayın: beIN Sports 1
Karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Her iki takım için de kritik bir önem taşıyan bu mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Deplasman Performansı
Fenerbahçe, bu sezon ligdeki 4 deplasman maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekici bir performans sergiledi. İlk olarak İzmir'de Göztepe ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından Çaykur Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Antalyaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup ederek deplasman karnesini güçlendirdi. Özellikle son 3 deplasman maçında kalesinde gol görmemesi, takımın savunma disiplini açısından olumlu bir gösterge.
Fenerbahçe ve Samsunspor'un Tarihsel Rekabeti
Fenerbahçe ve Samsunspor, Süper Lig tarihinde 63. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 62 maçta Fenerbahçe'nin 35 galibiyeti bulunurken, Samsunspor 12 kez galip geldi ve 15 maç ise berabere tamamlandı. Fenerbahçe'nin toplamda 108 gol attığı bu karşılaşmalarda, Samsunspor ise 58 gol kaydetti.
Geçen sezon, iki takım arasındaki mücadelede Fenerbahçe, Samsun'da 2-0 galip gelmişti. Ancak, Kadıköy'deki maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Ayrıca, Fenerbahçe, Samsun'da ligdeki 31 karşılaşmada 13 galibiyet alırken, Samsunspor ise 10 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.
Farklı Galibiyetler
Fenerbahçe'nin en farklı galibiyeti, 1993-94 sezonunda 1 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da oynanan 8-1'lik sonuçla geldi. Samsunspor'un Fenerbahçe'ye karşı elde ettiği en farklı galibiyet ise 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste oynanan 4-0'lık zaferlerle kaydedildi.
Samsunspor'un Durumu
Samsunspor, ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 18 puan topladı ve lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor. Ev sahibi takım, Fenerbahçe'yi mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Bu önemli mücadele, hem takımların sezon hedefleri açısından hem de taraftarlar için büyük bir önem taşıyor. Herkesin gözü, bu akşamki maçta olacak.