Ankara’da jetler uçuyor son dakika! Pazartesi Ankara’da jetler neden uçuyor? Valilik’ten HÜRJET uyarısı
Ankara Valiliği, sabah saatlerinde oluşabilecek jet sesleri konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in Ankara semalarında gerçekleştireceği uçuş, birçok kişi tarafından merakla takip ediliyor. "Ankara'da HÜRJET geçişi saat kaçta?" sorusu, yapılan duyurunun ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Detayları öğrenmek isteyenler için HÜRJET'in uçuş saatlerine dair bilgileri haberimizde derledik.
Ankara Valiliği, sabah saatlerinde meydana gelebilecek savaş uçağı ve jet seslerine karşı önemli bir bilgilendirme yaptı. Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in bu sabah Ankara semalarında gerçekleştireceği uçuş, kentte merak uyandırdı.
HÜRJET'in Uçuş Saatleri
Valilik, HÜRJET'in geçiş saatiyle ilgili detayları kamuoyuna duyurdu. Planlı ve kontrollü bir uçuş gerçekleştirecek olan HÜRJET, Mürted Hava Meydanı'ndan kalkacak. Uçuşun kalkış saati 09:30, varış saati ise 10:30 olarak belirlendi. Bu süreçte, HÜRJET'in ses hızını aşması bekleniyor.
Tedirginlik Olmasın!
Valilik açıklamasında, HÜRJET'in uçuştan dolayı herhangi bir tedirginlik yaşanmaması için vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Yapılan bilgilendirmede, "Herhangi bir telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur," ifadesi yer aldı. Bu sayede, halkın uçuş sırasında rahatlaması hedefleniyor.