Ankara’da jetler uçuyor son dakika! Pazartesi Ankara’da jetler neden uçuyor? Valilik’ten HÜRJET uyarısı

Ankara Valiliği, sabah saatlerinde meydana gelebilecek savaş uçağı ve jet seslerine karşı önemli bir bilgilendirme yaptı. Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in bu sabah Ankara semalarında gerçekleştireceği uçuş, kentte merak uyandırdı.

HÜRJET'in Uçuş Saatleri

Valilik, HÜRJET'in geçiş saatiyle ilgili detayları kamuoyuna duyurdu. Planlı ve kontrollü bir uçuş gerçekleştirecek olan HÜRJET, Mürted Hava Meydanı'ndan kalkacak. Uçuşun kalkış saati 09:30, varış saati ise 10:30 olarak belirlendi. Bu süreçte, HÜRJET'in ses hızını aşması bekleniyor.

Ankara Valiliği X hesabı üzerinden duyurdu! (X)

Tedirginlik Olmasın!

Valilik açıklamasında, HÜRJET'in uçuştan dolayı herhangi bir tedirginlik yaşanmaması için vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Yapılan bilgilendirmede, "Herhangi bir telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur," ifadesi yer aldı. Bu sayede, halkın uçuş sırasında rahatlaması hedefleniyor.