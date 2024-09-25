Şöhret, hayran kitlesi para ve lüks yaşamlar. Ancak sonu içinden çıkılmayan bunalımlar, psikolojik travmalar. Evet çağımızın en önemli sorunlarından birisi bu belki de. Şatafatlı hayatların arkasındaki bunalımlar ve madalyonun öbür yüzü.

Bunun son örneği bir fenomenin intiharı ve geride bıraktığı notla bir kez daha gözler önüne serildi. İstanbul'da milyon takipçisi olan genç bir kadın psikolojik olarak bitkinliğini kaleme aldığı bir notla hayatına son verdi. Bıraktığı nottan anlaşılan ise genç kadın sosyal medyadaki neşeli paylaşımlarının tam tersine içten içe sıkıntılı bir süreç yaşıyormuş.

Güzel yaşam şartları ve her gün artan hayran kitlesi olan bir insan neden hayatına son verir? Galiba bunun cevabı insanın kendi iç hesaplaşması ya da sadece kendisinin bildiği ve yaşadığı süreçlerle ilgili. Genç fenomenin intihar olayından bağımsız olarak söylüyorum. Başka örneklerde olduğu gibi maddi tatminin getirdiği bıkkınlık ve sürüklendiği bunalım belki de birçok ünlüyü hayattan koparıyor.

Gelelim madalyonun diğer yüzüne. Önemli noktalardan biri de, sabah akşam, gece gündüz demeden elinde telefonla kendine rol model seçen kişilerin karşılaştığı durum. Öyle ya giyiminden kuşamına, yediği yemekten içtiği içeceğe kadar kendine örnek aldıkları bir ünlünün hayatına son vermesi, bu hayran kitlesini nasıl etkiler?

Günümüzde öyle çarpıcı örneklerle karşılaşıyoruz ki, sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde, sosyal medya çılgınlığı çoğu insanı ya yozlaştırıyor ya itibarsızlaştırıyor. Hele hele sosyal medya kullanma yaşının tek rakamlı yaşlara indiği günümüzde ann-babalara çok büyük görevler düşüyor. Sosyal medyada her takip edilen ünlü veya hesap tabii ki kötü demek doğru değil. İşte tam burada çocuk ya da gençlerin doğru yönlendirilip zararlı içeriklerden uzak tutulması gerekiyor.

Tüketim alışkanlığının had safhaya ulaştığı günümüzde çekirdek ailenin korunması sorunların çözümünde adeta mihenk taşı.

Gıdada aşırı tüketim, giyimde aşıra tüketim, zamanda faydasız aşırı tüketim. İşte bu tüketim hastalığının beraberinde getirdiği tatminsizlik ise bunalım ve yalnızlık kapısını aralıyor.