28 ekim okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 28 Ekim Pazartesi okul tam gün mü, yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaştıkça, tatil planları yapan vatandaşlar 28 ve 29 Ekim tarihlerinin nasıl değerlendirileceğini merak ediyor. Özellikle 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığı ve bu tarihlerde 4 günlük bir tatil fırsatının oluşup oluşmayacağı, milyonlarca kişinin aklındaki sorular arasında yer alıyor. İşte Cumhuriyet Bayramı tatiliyle ilgili merak edilen tüm detaylar.

29 Ekim Resmi Tatil Mi?

Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim'de coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim 2024 Salı gününe denk geliyor ve bu tarih, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. Devlet kurumları, okullar ve birçok özel kuruluş, bu tarihte kapalı olacak ve çalışanlar resmi tatil haklarından faydalanacak. Bayram coşkusu, ülkenin dört bir yanında törenler ve etkinliklerle yaşanacak.

28 Ekim Yarım Gün Mü?

Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim'den itibaren başlıyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, 28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra saat 13.00'te başlayarak yarım gün tatil ilan ediliyor. Kamu kurumları ve okullarda 28 Ekim öğleden sonra tatil olacak, böylece çalışanlar ve öğrenciler için tatil fiilen başlamış olacak. Özel sektör çalışanları da bu düzenlemeye dahil edilerek, 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de tam gün mesai yapmaları