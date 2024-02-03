Son zamanlarda peşi sıra yaşananlar herkeste "acaba ne oluyor?" sorusunu akıllara getirdi. Önce Fatih Camii, ardından Sarıyer'de kiliseye yapılan silahlı saldırı, son olarak Diyarbakırlı Ramazan Hoca diye bilinen Ramazan Pişkin'in öldürülmesi...

Tabi herkesin yüreğini yakan İzmir'deki acı olayı da unutmamak gerekiyor. Taksi şoförünün üşümesin diye aracına aldığı kişi tarafından hunharca katledilmesi...

Bütün bu olaylar herkesi üzdü, derinden yaraladı... Az da olsa teselli bulunan kısmı ise bu olayların faillerinin tamamı, kısa süre içinde yakalanarak adalete teslim edildi.

Fatih Camii imamına yapılan saldırının faili çok kısa süre içinde gözaltına alındı, mahkemeye sevk edilip tutuklandı.

Sarıyer'deki kilise saldırısının failleri de, emniyet ekiplerinin kılı kırk yararak yaptığı çalışmalar sonucunda yaklaşık 12 saat içinde yakalandı.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı da saatler sonra yakayı ele verdi. Cinayet büro ekipleri saatlerce kamera kaydı incelemesinin ardından faili saklandığı yerde gözaltına aldı.

İzmir'de yürekleri yakan cinayet de üzerinden 1 gün geçmeden aydınlatıldı. Yardımseverliğinin karşılığında vahşice öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin katili de adalete teslim edilerek cezaevine gönderildi. Bir parantez açmak gerek bu olaya... Gecenin bir yarısında üşümesin diye aracına aldığı birisi tarafından öldürülen Oğuz Erge insanlığın gereğini yapmıştı aslında... Yüzü maskeyle kapalı olan katil zanlısının bu caniliği yapacağı aklının ucundan geçmemişti belli ki...

Yukarıda da altını çizdik... Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan bu olayların faillerinin yakalanıp adalete teslim edilmesi yüreklerin yangınını bir nebze olsun soğutacak belki...

Tüm bunların ışığında Emniyet ekiplerine teşekkür etmek hepimizin görevi sanırım. Bizim baktığımız bir olaya onlar sadece bakmakla yetinmiyor. Bakmanın dışında ayrıntıyı görmek, puzzle'ı çözecek detayı bulmak... Çoğu kişi için bir anlam ifade etmeyen elbisedeki bir işaret, bazen vücuda yapılan dövme, Emniyet ekipleri için soru işaretlerinin cevabı olabiliyor. Peki bu son yaşanan olaylardaki detaylar nelerdi?

Fatih Camii imamına yapılan bıçaklı saldırıda, Emniyet ekiplerinin üzerinde durduğu en önemli nokta, "Camii imamına neden bıçaklı saldırı yapılır? Acaba bir provokasyon mu amaçlanıyor?" sorularına cevap aramak oldu. Kısa süre içinde yakalanan zanlının camiye nasıl geldiği, nereden geldiği güvenlik kamera kayıtlarından görüntüler saniye saniye incelenerek tespit edildi.

Kilise saldırganları ise, yine iğne deliğiyle kuyu kazar gibi bir çalışmayla yakalandı. Saldırganlardan birinin kıyafetinin üzerindeki küçük işaret polisin dikkatinden kaçmadı. Ayrıca kullandıkları otomobilin PTS kayıtları incelenip geçiş güzergahları saniye saniye takip edildi.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı da deneyimli dedektiflerin alan daraltması yaptıkları çalışmayla kısa sürede yakalandı. Cinayetin ardından iki kez toplu taşıma kullanıp uzun bir müddet yürüyerek izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı başarılı bir operasyonla gözaltına alındı.