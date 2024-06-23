ÖMER ÜRÜNDÜL

Bu maç moralimizi bozmasın

Futbolun gerçeğini kabul etmek gerekir. Portekiz, gerek oturmuş saha içi organizasyonu, gerekse kadro kalitesiyle bizden çok üstün bir takım. Ama her zaman vurguladığım bir konu var; Futbolda çareler tükenmez. Bizim beklentimiz büyük taraftar desteğiyle takımımızın iştahlı bir mücadele vermesi ve oyunu önemli bir sürede tutması. Maça aslında net bir gol kaçırarak başladık. Genel kontrol Portekiz'de olmasına rağmen biz de mücadele ediyorduk. Onların en önemli silahlarından kanat forveti Leao'yu tesirsiz hale getirdik. Ama bir pozisyonda gerekli yardım gelmeyince bu kanattan Mendes'in sıfırdan çıkardığı topla skor dezavantajına düştük. Bundan kısa süre sonra da hiç pozisyon yokken kendi kalemize gol atınca moral motivasyon da düştü.

İkinci yarı başında rakip rahattı. Biz de mecburen hücuma ağırlık vermek isterken geniş alanda yakalanıp 3. golü yedik. Ondan sonra bol bol oyuncu değişiklikleri, Portekiz'in işi fazla zorlamayışı ve bizim pozisyona dönüşmeyen atak girişimlerimizle 90 dakika tamamlandı. Benim Montella yönetiminde kafama takılan iki konu var. Birincisi, Kerem'i erken çıkartıp Yunus'u fazla oyunda tutması. İkincisi de artık skor 3 farklı iken sakatlık sorunları olan Arda ve İsmail'i oyuna almasıydı. Bu konuda ne düşündü anlamadım. Bu maç moralimizi bozmasın. Esas hedefimiz Çekya maçı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın