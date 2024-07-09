ÖMER ÜRÜNDÜL

Günümüz futbolunun iki tane çok önemli ilkesi var...Bu iki önemli ilke de bizim milli takımımızda yok. Bu önemli rahatsızlığı en aza indirmenin tek formülü kadro istikrarıdır. Biz senelerdir kadro istikrarını sağlayamayan bir takımız.Güçlü rakipler karşısında da o günkü hırsımız ve savaşçı ruhumuzla zoru başarmaya çalıştık.A Milli Takımımız'da bu şampiyonada bana göre iki önemli eksik vardı. Biri bütün sezon Bundesliga'da sürekli forma giyen Ozan Kabak'ın sakatlığından dolayı kadroda olmayışı.Bunun yanında takımımızın genç ve yetenekli futbolcusu Arda Güler, bütün sezon Real Madrid'de yedek bekledi. Futbolda maç eksikliği en önemli handikaptır. Aynı şekilde Kenan Yıldız da Juventus'ta çok az forma şansı buldu.Grup aşamasında Hırvatistan'ı deplasmanda yenerek birinci olarak finallere katıldık. EURO 2024'te Portekiz'le aynı puan ve gol averajına sahip olmamıza rağmen onlara yenildiğimiz için ikinci olarak gruptan çıktık ve şampiyonanın en iyi futbol oynayan en flaş ekibi Avusturya'yı Son 16'da eledik.Galip durumdayken, yediğimiz beraberlik golünden önce yüzde yüzlük bir golü kaçırdık. Kısa süre sonra üst üste iki gol yedik.Hollanda bir ekol takımı. Sadece bir farkı anlatmak için küçük bir örnek vermek istiyorum;Onların iki stoperi Liverpoollu Virgil van Dijk ile Bayern Münihli Matthijs de Ligt. Bütün bunları göz önüne aldığımızda Montella'ya yapılan ağır ve haksız eleştirileri kesinlikle doğru bulmuyorum.Son iki Dünya Kupası'nın ikinci ve üçüncüsü Hırvatistan gruptan bile çıkamadı. Portekiz, Belçika, son şampiyon İtalya en önemlisi de favorilerden biri olarak gösterilen ev sahibi Almanya elendi. Avusturya'nın teknik direktörü Ralf Rangnick hem Avusturya'da hem de yabancı medyada göklere çıkarılan bir teknik direktör. Kendisi içindeniliyor. Ama bize yenildiler. Şimdi Avusturya, Ralf Rangnick'ten vaz mı geçsin? İşte tüm bu değerlendirmelerim sonucunda diyorum ki Montella'ya yüklenmeyelim.