ÖMER ÜRÜNDÜL

Mert Hakan, ikisinden de iyi!

Fenerbahçe'nin orta saha ve forvet hattındaki yıldızlarında belirgin bir fiziki düşüş olduğu görünen bir gerçek. Dün gece Rize'nin zemininin çok kötü olmasını İsmail Kartal'ın göz önüne alarak tutkulu kadrosundan vazgeçip daha savaşçı bir 11 sahaya sürmesi gerekiyordu. Bunu yapmayınca Fenerbahçe açısından her yönüyle çok olumsuz bir ilk yarı geçti. Rizesporlu futbolcular fizik gücü üstünlükleriyle Fenerbahçeli oyuncuları ikili mücadelelerde bozuyorlar, zemine göre de uzun top oynayıp rakiplerini geriye koşturuyorlardı. Bir tehlike yarattılar 1 de gol attılar. Fenerbahçe ise bırakın pozisyon bulmayı oyunu bir an için kontrolüne bile alamadı. İsmail Kartal ikinci devreye 3 oyuncu değişikliği ile başladı. Çıkanların 3'ü de çok doğruydu. Ama girenlerden 2'si doğru üçüncüsü ise herkesi hayrete düşüren bir sürprizdi. Bu sene Karagümrük'e kiralanan orada birçok maçta yedek kalan ve tekrar takıma dönen Serdar Dursun'un görev alması akla tek bir şey getiriyor, o da Batshuayi ile Kartal arasında devre arasında bir şey yaşandı. Bunun başka mantıklı izahını göremiyorum… Ama futbolun her zaman ilginç bir oyun olduğunu söylerim. Serdar Dursun devre başlar başlamaz gol atıp takıma moral getirdi. Sonra Fenerbahçe Dzeko ile öne geçti. Son dakikalarda baskı altına girdi ama İrfan Can ile işi bitirdi. Genel gözlemlerim; bu maç kazanıldı ama önemli isimlerin fiziki düşüşleriyle iş ne kadar daha iyiye gidecek? Mert Hakan, ikinci yarı bitik Krunic ile Szymanski'den daha faydalı oldu.

