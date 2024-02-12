ÖMER ÜRÜNDÜL

Travmalara neden olabilir!

Fenerbahçe dün sergilediği olumsuz futbol ve büyük teknik adam hatalarıyla zirve yarışında çok önemli bir 2 puan kaybetti. İlk yarı adeta tek kale oynandı. Rakibin ilk atağında Ferdi, yaptığı hata sonucu takımını skor dezavantajına düşürdü. Bu kapanan rakibe direnç sağladı. Yoğun baskıda aslında üretkenlik yoktu. Çok net bir pozisyon oluşmadı. İkinci yarıya penaltı golü ile başlandı, sonrasında da baskı arttı. Ve Dzeko'nun güzel kafa golüyle öne geçildi. Ancak kısa sürede skora tekrar denge geldi. Ama daha gol atmak için uzun bir süre vardı. İşte bu anda İsmail Kartal'ın tahmin ettiğim müthiş değişikliği gündeme geldi! Başka maçlarda da kazandığı halde aynı görüşü söylemiştim. Eğer çift santrfora dönüyorsan, orta sahayı 2 kişiye bırakıyorsan çıkacak isim kesinlikle İsmail olmaz. Bu değişiklikten sonra Alanya rahatladı. Yoğun baskıdan kurtuldu, sonra kopuk kopuk bir futbol seyrettik. Fenerbahçe yine de bir gol bulabilirdi. Ama bu hatanın göstergesi, Alanya'nın kaçırdığı 2 net pozisyondu. Bu puan kaybı bundan sonrası için çok ciddi travmalara neden olabilir. Çünkü hem oyun iyi değil daha da önemlisi lider yabancılarda fiziki düşüş devam ediyor. Dzeko biraz daha gayretliydi, güzel bir gol attı ama o da güçlü değil. Tadic yürüyerek oynuyor ama 90 dakika sahada. Szymanski ise uzun zamandır ortalarda yok. Krunic ise takıma beklenen katkıyı vermekten şimdilik uzak. İsmail Kartal'ın da kafası çok kar-ı şık. Hadi çift santrfora döndün, neden tekrardan tek santrfora geçiyorsun. Hakem Çağdaş Altay'ın verdiği penaltı kararı tam bir eyyamcılıktı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın