ÖMER ÜRÜNDÜL

Kazandığında ders çıkarmıyor!

Fenerbahçe atak başladı. Kısa sürede de skor avantajını yakaladı. Devre sonuna kadar oyunu domine eden Fenerbahçe'ydi. Kalesinde tehlikeli bir atak bile yaşamadı. Ancak hücum girişimlerinde pozisyon zenginliği açısından bir sıkıntı vardı. İsmail Kartal maçları kazanınca ders çıkarmıyor gerçekleri göz ardı ediyor. Tadic'in fiziki yetersizliğine Bir de son haftalarda Dzeko eklendi. Zaten Dzeko'nun durumu geçen haftaki maçta da açıkça görülmüştü. İkinci yarı başladı, Fenerbahçe ilk yarıya oranla daha da durgundu. Tadic ve Dzeko'ya ilaveten İrfan Can da fizik olarak oyundan düştü. İşte en az iki hamle bu bölümde gerekiyordu. Ama İsmail Kartal bunu yapamadı. Beraberlik golünden sonra gereken hamlelere başladı. Ama artık skorda denge olduğundan hem moralli hem de risk almadan tamamen geride yerleşen bir rakip ortaya çıktı. Birkaç pozisyon kaçtı sonuçta da çok önemli 2 puan kaybedildi. Fenerbahçe'de dün kim iyi oynadı derseniz her zamanki gibi 1 numara Ferdi 2 numarada İsmail'di. Peki neden? Bu ikili fizik olarak çok güçlüydüler. Fred ve Szymanski'de kondisyon düşüklüğü olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Futbol bir takım oyunu… Fizik olarak görevler mutlaka paylaşılmalı. Son iki maçta sadece iki gol, ikisi de İrfan Can bu da ilginç.M edyanın tamamına yakınının olmazsa olmazı Fred'le oynandı! Sonuç berabere… Samsunspor teknik direktörünü kutlamak gerekir. Taktik planı doğruydu. En önemli artısı erken yedikleri golden sonra oyun disiplinini bozmayışlarıydı.

