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ÖMER ÜRÜNDÜL
Bu futbolcular dinlendirilmez!

Bu futbolcular dinlendirilmez!

27.11.2023, Pazartesi
F.Bahçe ilk yarıda oyunu karşı alana yıkan taraftı. Ancak ofansif girişimler son derece yetersizdi. Osayi'nin yokluğunda sağ kulvar çalışmadı. Dzeko ve Tadic'in fizik açıdan düşük olup markajcılarına teslim olması pozisyon bulma şansını azaltıyordu. İsmail ve Crespo'nun orta sahadaki mücadeleleri beklenen bir durumdu. Szymanski bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ve her zamanki gibi Ferdi…
Durağan bir şekilde devam eden oyunda F.Bahçe devre sonlarına doğru ani bir atakla skor dezavantajına düştü. İkinci yarı artık işler çok zor görünüyordu. Çünkü Karagümrük de son haftaların başarılı takımı ve de doğru bir taktikle oynuyorlardı. 46 ile 58 dakikaları arasında maçın kaderi çizildi. Önce Karagümrük kalecisinin hediye ettiği penaltı ile skora denge geldi. Daha sonra ise Samet'in itirazlara neden olan pozisyonu… Bana göre penaltıydı. Kısa süre sonra da F.Bahçe 90 dakika içindeki en organize atağı sonucu öne geçti. Bu golün yaratıcısı İrfan Can'dı. Bundan sonra son bölümde F.Bahçe skoru korumayı ön plana aldı. Ve çok fazla zorlanmadan da bunu başararak zor bir gecede 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç kazanıldı ama gelecek için de son derece dikkat edilmesini gereken mesajlar verdi. Uzun süredir üstünde duruyorum İsmail Kartal'ın dikkatini çekmek istiyorum. Yetenekli yabancıları idareli kullanayım demeyeceksin. Kolay maçlardan sonra Avrupa kulvarında dinlendirmeyeceksin. Ve bunlara mutlaka kondisyon idmanı yaptıracaksın. Dün gece de bu görüldü. Dzeko fizik olarak düştükçe düştü. Bu yaştaki bir futbolcu fizik gücünü kaybederse bir daha toparlaması mümkün olmaz. Tadic de aynı durumda. Fred'in de performansı soru işareti. Ben son kez dikkat çekeyim dedim!
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