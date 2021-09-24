ÖMER ÜRÜNDÜL

Hâlâ istenilen kıvamda değil

Fenerbahçe maça golle başladı. Bu gol bundan sonrasının çok daha rahat geçeceğinin göstergesi gibiydi. Ama Giresunspor skor dezavantajına düşmesine rağmen doğru oynayınca işler zorlaştı. Fenerbahçe 30. dakikaya kadar oyunu domine etti. Ama tek net pozisyonu Rossi'nin kalecide kalan vuruşuydu. Devrenin son 15 dakikasında Giresunspor öne çıkmaya başladı, bir de penaltı kaçırdı. Pereira ikinci yarıya Mert Hakan'ın yerine Crespo ile başladı. Ancak Crespo hakkında fikir sahibi olamadım. Bu yarıda hücum zenginliği azdı. Bu tempoda giden oyunda hatalı bir geri pasını değerlendiren F.Bahçe, Mesut ile rahatladı. Son beş dakikaya girilirken de Giresunspor'dan sürpriz çok güzel bir gol geldi ve son bölüm zorlaştı. Ben Pereira'yı ve diğer teknik direktörleri de bir konuda çok eleştiriyorum. 5 değişiklik hakkı çıktı diye mecbur musunuz bunları kullanmaya? Faydadan çok zarar getiriyor. Berisha oyuna girerken Rossi'nin çıkması yanlıştı. İleride en hareketli isimdi, golün de asistini yaptı. Valencia çıkmalıydı. Mert Hakan'ı oyundan alması doğruydu. Çünkü Mert Hakan topla adeta kavga ediyor. Sarı kartı varken bir de penaltı yaptı. Bunlar başa iş açacak hatalar. Osayi çalışıyor ama ofansif katkısı çok yetersiz. Ferdi de koşuyor, mücadele ediyor, alanını kapatıyor, gol de attı ama yine de hücumda daha fazla iş yapması gerekiyor. Üç stoper ve Gustavo iyi oynadılar. Mesut ise yine koşmadan, kalitesiyle nasıl olsa ben bu ligde iş yaparım düşüncesinde. Dün de boş pozisyonda golünü attı. Ama Başakşehir ve bu maçı incelediğimizde F.Bahçe'nin hâlâ istenilen kıvamda olmadığı görülüyor. Bakalım zorlu Hatay deplasmanında ne yapacaklar?

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