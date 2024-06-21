Kuzey Kore'de hayatın nasıl olduğuna dair kanaatlerimizin tek dayanağı Batı'nın anlattıkları.

Hangi ülkede sokağa çıkıp "Dünyanın en zalim yöneticisi kim?" diye sorsanız çoğunluktan "Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un" cevabını alırsınız.

Evet bu algıda yıllardır ülkeyi kapalı kutu yöneten komünist partinin de payı var. Ancak bu ideolojik bir tercih değil. Mahallenin delisi, psikopatı imajının, kendilerine güç vehmedilmesini sağladığını görüyorlar.

Bu sayede hiçbir teknolojik altyapıları olmadan Ruslardan nükleer silah almayı başardılar. Asya'nın doğusundaki kurtlar sofrasında işgale uğramadan, rahatsız edilmeden varlıklarını bir şekilde korudular. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni dengede hak etmedikleri bir aktör pozisyonu kazandılar.







ABD'nin ve küreselci medyanın şer odağı ilan ettiği Kuzey Kore'nin uluslararası arenada suçlandığı başlıklar da hava cıva. Delilleri tartışmalı katalog iddialar:

İnsan haklarını çiğnemek, insan kaçakçılığı, uluslararası sahtecilik, doğaya karşı suçlar, siber saldırı, silah kaçakçılığı, siyasi amaçlı eylem, yaptırımlara direnmek vs.

Pardon!

Bunu Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da milyonlarca sivili öldüren, dünyayı silaha, karşılıksız dolara gömen, PKK gibi dünya üzerinde ne kadar terör örgütü varsa silah veren, darbeler tertipleyen, dünyanın dört bir yanında işkencenin yasal olduğu Guantanamo benzeri hukuksuz cezaeviler kurup içine 77 milletten insanı tıkan ABD mi iddia ediyor?

Haklısınız, uzatmaya gerek yok. Sadece 7 Ekim'den bu yana 40 bin sivili katleden İsrail'le işbirliği hâlinde işledikleri soykırım suçu tek başına yeter.

Dünya üzerinde bir şeytandan bahsedeceksek, şeytanlıkta Kuzey Kore, ABD'nin eline su bile dökemez.

Bu arada hadi ABD ve Avrupa basını falan anlıyoruz; adamlar ülkelerinin düşmanlarıyla mücadele ediyorlar.

Peki solcusuyla sağcısıyla bizim basının Kuzey Kore masallarının üstüne atlamasını neyle izah edebiliriz?

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NOAM CHOMSKY NERELERDE?



İsrail'in Filistin'deki soykırımıyla ilgili Noam Chomsky neden ortalığı ayağa kaldırmıyor diyordum.







Meğer adam derdine düşmüş. 95 yaşındaki dilbilimci üstadın dünyayla iletişimi kesilmiş. Yakınları, "Konuşması, henüz açıklayamadığımız faktörler yüzünden karmaşık bir durum. İletişim kuramıyor. Bunun ne kadar süreceğinden emin değiliz. Acı çekmiyor. Gözleri açık ve çevresinde olup biteni izliyormuş gibi görünüyor. Kendisi hâlâ bizimle birlikte, şu anda haberleri izliyor, izlediği şeyden pek memnun görünmüyor."

Her zaman Filistin davasının yanında duran Chomsky, "İnsanlık tarihin en tehlikeli aşamasına yaklaşıyoruz" diyordu. Belki sadece yoruldu.

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DÜN DÜNDÜR BUGÜN BUGÜN



Özgür Özel'in, "Oy alamayınca hata bizde nerede demek yerine oy vermeyen seçmene bidon kafa diyen zihniyet... Zaten bu partinin 47 yıldır ilk kez birinci parti olmasının sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş" sözlerine Yılmaz Özdil şöyle cevap vermiş:

"Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğü çıkardın ama- gözüne sokacağım."

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ARDA KİMİN?



Arda son milli maçta attığı harika golün ardından sevincini şehadet parmağını havaya kaldırarak göstermiş.

Birileri "Zaten Milli Gençlik Vakfı'nda yetişmişti, Arda bizim çocuk" diyor. Zafer işareti yapan milli sporcuları "Bizim çocuklar" diye politikleştiren tayfa ise 10. Yıl Marşı'yla cevap veriyor.

Bir türlü büyümüyorlar. Ne yapsa yeridir ergenlerini seçip yarıştırıyorlar, toplumu ahmakça bir kutuplaşmanın içine sürüklüyorlar.

Bunların hepsi bizim çocuklar, milli sporcularımız. İlla tek tip mi olacaklar?







Dün de yine internet medyasının ve koca adamların-kadınların gündemi, 20'li yaşlardaki iki çocuğun sosyal medyadaki "Peygamber mi büyük Atatürk mü" seviyesindeki geyiğiydi. Türkiye'nin böyle bir sorunu, tartışması varmış gibi.

Madem siyasiler yumuşama, normalleşme, rasyonelleşme iddiasındalar, nereden başlayacakları belli. Varlığını kutuplaşamaya borçlu olan toplumsal tortunun, zombilerin işgalindeki sanal âlemin siyaseti yönlendirmesine ve toplumu, gerçek hayatı zehirlemesine müsaade etmeyeceklerini açıkça ortaya koymalılar.