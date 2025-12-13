Türkmenistan "daimi tarafsızlığının" 30. yılını kutluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da perşembe günü Uluslararası Barış ve Güven Forumu için Türkmenistan'a geldi.

Erdoğan forumda pek çok ikili temas gerçekleştirdi. En önemli görüşmesi ise şüphesiz Putin'le yaptığı toplantıydı.

Ukrayna-Rusya savaşının sonlanması için Trump'ın devrede olduğu süreç devam ederken gerçekleşen Erdoğan-Putin zirvesinden çıkacak sonuç tüm dünya tarafından merakla bekleniyordu.

Erdoğan'ın Türkmenistan ziyaretinden bir gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de barış için Türkiye'nin rolüne işaret eden bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna konusunda son durumu değerlendirmesi bekleniyor.

Dünyanın en kapalı devletlerinden biri olan Türkmenistan'ın coğrafi konumu da düşünülürse 30 yıldır "tarafsızlığını" muhafaza etmesi çok da şaşırtıcı değil.

Ne var ki küresel güçlerin sahada olduğu çatışma bölgelerinin tam göbeğinde yer alan ve bölgesel bir aktör olarak iddiasını sürdüren Türkiye'nin tarafsızlığını ve denge politikasını tüm dünyada kabul ettirmesi takdire şayan.

TÜRKMEN GAZI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ziyaretindeki diğer önemli başlık da enerjiydi.

Türkiye ile Türkmenistan arasında 2025 yılı enerji alanında önemli gelişmelere sahne olmuştu.

1 Mart itibarıyla İran üzerinden swap yöntemiyle Türkmen gazının Türkiye'ye akmaya başlaması, iki ülke arasında enerji işbirliğinde yeni bir dönemi başlattı.

Yıllık 1.3 milyar metreküplük hedefe yaklaşılması olumlu bir tablo sunsa da bu modelin kalıcı bir çözüm olmadığı Ankara'da sıkça vurgulanıyor.

Bu nedenle Trans- Hazar Doğalgaz Boru Hattı, ikili ilişkilerin enerji tarafının gündemine yerleşmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde teknik ayrıntılardan ziyade projeye yönelik siyasi iradenin güçlendirilmesi gündeme geldi.

Türkiye'nin 2026'da ev sahipliği yapacağı TDT Zirvesi yaklaşırken Erdoğan'ın Aşkabat ziyareti, bu dosyada ilerleme sağlanması açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor.

Ankara, zirveyi Türkmenistan'ın tam üyeliğiyle taçlandırmayı ve Türk dünyasındaki kurumsal entegrasyonu daha üst bir seviyeye taşımayı hedefliyor.