Yılmaz Özdil kimin sözcüsü olacak?

Sözcü grubunda dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Ekim 2022'de kurduğu Sözcü TV'den, 2023 seçimlerinden kısa bir süre önce ayrılan Yılmaz Özdil yeniden kanalın başına geçti. Üstelik dönüşü, hafif bir revizyon değil; doğrudan bir operasyon niteliğinde.

Göreve gelir gelmez kendi ekibiyle yola devam etme kararı alan Özdil, ilk etapta 14 çalışanla yolları ayırdı. Daha önce Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkili gazeteciler hakkında yaptığı açıklamalara sert tepki gösteren Uğur Dündar ve Özlem Gürses gibi isimler de bu listeye dâhil. Çoğunun Halk TV'ye geçeceği konuşuluyor.

Peki bu radikal hamlenin arkasında nasıl bir strateji var? Sözcü, önümüzdeki dönemde nasıl bir pozisyon alacak?

Özdil, medyanın dinamiklerini iyi bilen deneyimli bir figür. Yıllardır CHP ve tabanı üzerindeki etkisini korumayı başardı. Bugün ise İmamoğlu-Özel ikilisinin CHP'yi sürüklediği çizginin, özellikle yerel seçim sonrası ortaya çıkan "Saraçhane medyası" dominasyonu içinde Sözcü'yü özgün bir konuma taşımadığını görüyor olmalı. Zaten bu çizginin bir amiral gemisi var: Halk TV. Aslı varken sureti olmak Sözcü için sürdürülebilir değil.

Özdil'in daha önce 6'lı Masa sürecinde Meral Akşener'e verdiği destek nedeniyle maruz kaldığı linç dalgasını gerekçe göstererek kanaldan ayrıldığı biliniyor. Mansur Yavaş'ı Erdoğan karşısındaki en güçlü alternatiflerden biri olarak gördüğü de malum. Ancak bugün yaptığı hamlenin ufku bu siyasi tercihlerden daha geniş.

İktidarın İmralı merkezli yeni süreci nedeniyle milliyetçi seçmen hareketliliğe girebilir. Bu dalga; İyi Parti, Zafer Partisi gibi popülist-ulusalcı çizgideki partileri yeniden görünür kılabilir. Sözcü'nün yükselen bu siyasi zemini kapmak istediği anlaşılıyor.

Bu hamlenin Özdil'in patronları ikna etmesiyle mi yoksa bir süre önce editoryal ekibe "CHP'yi neden bu kadar sık görüyoruz?" diye soran patronların inisiyatifiyle mi ortaya çıktığı belirsiz. Ancak rotanın üç aşağı beş yukarı belli olduğu kesin:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar yeni bir ulusalcı-milliyetçi cephe oluşturulacak ve Özdil kaptanlığındaki grup bu aksın sözcülüğünü üstlenecek.

