MELİH ALTINOK

Papa ‘Haydi’ dese kaç kişi toplar?

30.11.2025, Pazar

Türkiye ziyaretinin üçüncü gününü dün tamamlayan Papa'ya yönelik tepkiler, farklı seviyelerde ve giderek artan bir şekilde devam ediyor.
"Son Haçlı taarruzu" karşısında safları sıklaştıran "Kılıçarslan İttifakı"nda mevzu ciddi olmalı ki teferruatlar tamamen bir kenara bırakılmış. Retro Milli Görüşçülerden klasik Kemalistlere, Çarşamba Cemaati'nden Tengricilere kadar her tondan ses mevcut.
Cübbeli Ahmet Hoca bile kürsüden Atatürkçü Düşünce Derneği'nin basın açıklamasına referans veriyor:
"Cumhuriyeti kuran irade o dönem buna izin vermemiş. Şimdi siz onlardan da mı geri düştünüz? 1925'te bu kutlamaya izin verilmemiş; şimdi izin verilmiş."
Histeri öyle bir seviyede ki, komplo teorilerinin kitabını yazan Erol Mütercimler Hoca bile, "1925'te, Atatürk döneminde böyle bir talep olmadı; Atatürk'e hiç böyle bir şey iletilmedi. Böyle bir şey yaşanmadı" diyerek müritlerini seküler fetvalarla yatıştırmaya çalışıyor.


BU DA MI GOL DEĞİL!
Popüler tartışmaya gecikmeli de olsa dâhil olan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ise "ince görmeyi" tercih edenlerden.
Papa II. Urbanus'un 27 Kasım 1095'te "Tanrı bunu istiyor!" diyerek Avrupa'daki Hıristiyanları kutsal toprakları geri almak üzere Müslümanlara karşı Haçlı Seferi'ne çağırdığını hatırlatıp sözlerini "anlayana" edasıyla noktalıyor:
"Papa 14. Leo, tesadüf eseri olsa gerek, Haçlı seferlerini başlatan konuşmanın 930. yıldönümünde, 27 Kasım'da ülkemize geldi."


PAPA DA DİYORDUR Kİ: BEN NEYMİŞİM BE ABİ!
Peki, Papa milenyum Papa'sı... 1000 yıl önce yağma vaadine giydirdiği dini kılıfla on binlerce savaşçı toplayan meslektaşı kadar mahir mi, kimse sormuyor.
Mesela Papa Leo, "Haydi!" dese; "Küllerimizden doğuyoruz, İznik'ten giriyoruz, İstanbul'dan çıkıyoruz ey ahali!" diye seslense, Vatikan'dan, Venedik'ten, Barcelona'dan, Nice'ten, Almanya'nın Kara Orman bölgesinden kaç kişi toplar?


PEKİ, HIRİSTİYANLARIN BUNDAN HABERİ VAR MI?
Türkiye'deki "uyuyan Haçlı hücrelerine" ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki Hıristiyanlara gezi için tasarlanan flamasıyla gizli mesajlar verdiği söylenen Papa, sesini ne kadar duyurabilmiş diye merak edip komşum Aram'a uğradım.
Baktım hiçbir şey olmamış gibi oturmuş, babasına nar ayıklıyor.
"Hiç numara yapma! Haçlı Seferi'nin startını vermişsiniz, söylemiyorsunuz. Yemem" dedim.
Bir parça nar uzatıp, "Valla yemezsen sen kaybedersin, bal gibi" dedi.
Banu Avar bunu açıklasın!

