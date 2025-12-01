Pijamalıya Sesleniş

Emekli memur gazetesi haklı; CHP Lideri Özgür Özel "zafere doymuyor." Ne kadar övünse azdır.

Öyle ki, iki yılda dört kez genel başkan seçilmesi tartışmasız bir rekor.

O da belli ki havaya girdi. Zafer sarhoşluğu olsa gerek, ilk "ulusa seslenişinde" pazar keyfi yapan seçmenine sardı:

"Elinde kumandası, üstünde pijamasıyla oturanlara sesleniyorum. Bu suskunluğu kim öğretti size? Gün dayanışma günüdür. Bu kara düzene itiraz etme günüdür. Ya o pijamayla oturup sıranın sana gelmesini bekleyeceksin ya da meydanlara çıkıp bu darbeyi püskürteceksin."



BİR CHP GELENEĞİ

Kumanda, atlet, terlik... Böyle cümleler duyunca haliyle gözümüzün önüne Kemal Kılıçdaroğlu geliyor.

Evet, Kemal Bey, 13 yıllık genel başkanlığına belki Özel'in iki yılda sığdırdığı kadar kurultay zaferi eklemedi fakat tabanına parmak sallamaktan o da geri durmazdı.

Kendisi FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonlarına Meclis çatısı altında destek verip risk alırken, oralı olmayan seçmenine "Oh iyi mi böyle?" diye çıkışırdı. Hatırlayın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, El-Ezher mezunu Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Erdoğan'ın karşısına aday gösterilmesini hazmedemeyen seçmenine kürsüden şöyle seslenmişti:

"Tıpış tıpış gidip adam gibi oyunu kullanacaksın!"



HER ŞEYİ SEÇMEN YAPACAKSA SİZE NE GEREK VAR?

Muhalefetteyken söze "senin için yaptıklarım" diye başlayanların, kazara iktidar olsalar seçmene ne yapabileceğini doğrusu hayal bile edemiyorum.

Kaldı ki CHP'li seçmen daha ne yapsın?

"Ekmek için Ekmeleddin" dediniz; "Tamam" dedi.

"Gel bakalım Muharrem" dediniz; "Hay hay" dedi.

"Terlik koysanız ona bile evet" diyecek kıvama getirdiğiniz seçmen, şimdi bir de yolsuzluk zanlılarına kefil olmak için kış günü sokağa mı dökülecek?

E o zaman size ne gerek var?

Siyaseti de vatandaş sokakta üretecekse, niye milletvekili maaşı ödüyoruz?



ÖYLE DEMEYİN ÖZGÜR BEY, LAZIM OLUR

Kemal Bey sadece bizim aklımıza gelmiyor tabii.

Daha iki yıl önce Kemal Bey adaylığını açıkladığında sevinç gözyaşları kameralara yansıyan Özel de selefini anmadan geçemiyor. Pijamalıya seslenişinde, Kurultay'ın ilk gününde Sabah'ın manşetine taşınan Kemal Bey'e isim vermeden "müesses nizamla ortak olanlar" dedi.

Oysa Henüz Silivri'ye teslim olmadığı günlerde açılım politikasından ötürü CHP medyası kendisini suskunluk sarmalında boğarken, Özel'in sesini manşetine taşıyan yine Sabah'tı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın