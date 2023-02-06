Sosyal medyada, sokak röportajlarında, CHP Genel Merkezi önünde, Kemal Beyin katıldığı etkinliklerde ortaya çıkıp "Kılıçdaroğlu aday olmasın" diye slogan atan gençler bir akım başlattı.

CHP Gençlik Kolları Başkanının "Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar" demesinden anlaşılıyor ki mesele parti çevrelerinde rahatsızlık yaratmış.







Ama Avukat kardeşimizin de "Arkasında kimin olduğunu biliyoruz" diyen diğer muhaliflerin de kimi tehdit ettikleri belli değil.

Ak Partilileri kastediyor olamazlar değil mi?

Zira bildiğiniz üzere Millet İttifakı'nın bileşenleri, "yandaşların" Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini konusunda hemfikir.

Geriye kim kalıyor?

Tüm bu tartışmalar yaşanırken Ankara'da bir düğünde Erik dalı eşliğinde oynayan Mansur Yavaş'a tempo tutan Meral Akşener mi?

Yoksa Kemal Beyle birlikte katıldığı son olarak etkinlikte atılan "Cumhurbaşakanı Kılıçdaroğlu" sloganları bizzat Canan Kaftancıoğlu tarafından bastırılan Ekrem İmamoğlu mu?

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HAKAN BEY'İN MANİKÜRÜ DE AHMET'TEN

CNN Türk yorumcusu Hakan Bayrakçı'nın yayında tırnak kesme görüntülerine maruz kalmadığım için kendimi şanslı sayıyordum.

Israrla o anların videolarını gönderip "İzle" diyen arkadaşları da "Yemek yiyorum, lütfen..." diyerek başımdan savuşturmuştum.

Ama nereye kadar...

Hadisesinin yaşandığı programın moderatörü Ahmet Hakan bile konuğuna olan "ilgiden" hoşlanmış olacak ki uzatıyor.

Dün de köşesini Hakan Bayrakçı'yla yaptığı röportaja ayırmıştı.

Ne var ki "Sen aslında ortadan giden bir yorumcusun. Tarafsız konuşuyorsun. Haklıya haklı, haksıza haksız diyorsun. Tepkilerin yoğunlaşmasında bu tutumunun payı olduğunu düşünüyor musun?" şeklindeki sorularıyla Bayrakçı'yı uzak durması gereken sulara itekliyordu...

Olayı önce "tırnaklarının arasındaki donmuş mumların verdiği acıya dayanamadığım için kestim" diyerek izah eden Bayrakçı'yı daha acıklı bahaneler üretmeye teşvik ediyordu.







Aşağıdaki cümleler, canlı yayında niçin tırnak kestiği merak edilen birinin vereceği cevap mıdır sizce?

"...Tamam, olay tabii ki kötü. Ama niye hep aynı görüşteki insanlar demediğini bırakmamış? Ve neden hep farklı siyasi eğilimi olanlar hoş görmüş, teselli etmiş? Buradan anlıyorum işin içine siyasetin girdiğini."

Yapmayın Hakan Bey...

Her akşam çıkıp saatlerce akıl verdiğiniz seyircilerinizi bu kadar mı ciddiye alıyorsunuz?

Biliyorum, siz samimi bir adamsınız.

Mesele insanların ne dediğinden önce sizin ne yaptığınız değil mi?

Canlı yayında uzun uzun tırnaklarını kestiniz yahu. Üstelik de sizi çeken kameramana, yayını dört gözle izleyen yönetmene ve rejideki onca insana ve tabii ki Ahmet Hakan'a göstermemeyi başararak.

Ne siyasetinden bahsediyorsunuz, niye uzatıyorsunuz?

Ekrandaki kişisel bakım işleminiz esnasında politika konuşuyordunuz diye, insanların hiçbir şey demeden bu absürdlüğü yok saymasını mı bekliyorsunuz?

Kusura bakmayın ama Ahmet'e verdiğiniz röportaj da olay olan tırnaklarınızın manikürü olmuş.

Umarım seçim atmosferinde iş ekranlarda pediküre kadar varmaz.

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ABD BALONU

ABD basını günlerdir hava sahalarını ihlal eden bir Çin balonunu konuşuyor

Ülke ayakta. ABD Dışişleri Bakanı Çin seyahetini iptal etti.







Derken balon Hava Kuvvetleri tarafından vatandaşların ve sokağa dökülen Hollywood ünlülerinin tezahüratları eşliğinde imha edildi.

Kimse casusluk için balon kullanıyorsa Çin'den niye korkuyoruz diye sormuyor.

Çünkü ABD bu tadı seviyor.