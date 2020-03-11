Çin'den koronavirüsle ilgili daha iyimser açıklamalar geliyor.DünKovid-19'un yayıldığı'daydı. Şu ana dekğiaçıklanan ülkede durumun iyiye gittiğinisöyledi.Ancak İtalya'dan gelen haberler ülkedekiDünyanın en büyük ilk on ekonomisi arasında yeralan İtalya geçtiğimiz gün tümden kırmızı bölge ilan edilerek "karantinaya" alındı.Panik öylesine bir hal almış durumda ki, pazartesi günüBaşkan Trump'la ilgili şöyle bir açıklama geldi:çünkü ne virüs taşıdığı teyitlihastalarla uzun süre teması oldu, nede kendisinde herhangi bir semptombulunmaktadır.ve özeldoktoru onun durumunu yakından takipetmektedir."

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Türkiye ise, dünyada koronavirüs vakasının bildirilmediği iki üç ülkeden biri.Ancak krizin başından beri ekranlarda en sık gördüğümüz kabine üyesi olanson açıklamalarında temkinli konuşuyor:"Bu salgının şu anda. Bu virüstespit edilebilmiş değil.Tespit edilmiş koronavirüs olmadığını ama bu şu an tahlil yapılınca bile karşımıza çıkabilir. 3 saat sonra, 1 gün sonra karşımıza çıkabilir. Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimi bilin isterim." Özetle Bakan "Biz ulusal çapta bütün tedbirlerimizi aldık, hazırlıklarımızı yaptık, bekliyoruz" diyor.Daha ne denilebilir ki?

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Ama yine de herkes koronavirüsün henüz Türkiye'de niçin görülmediğini tartışıyor.Teoriler muhtelif.Sosyal medyada gözüme en çok çarpan iddia ise, koronavirüsün Türkiye'de bildirilmemesinin sebebininİddia sahipleri daha çok kişiye test yapılırsa virüs çıkma olasılığının artacağını söylüyorlar.Çok yaratıcı bir öneri!Herkesi teste tabi tutsak, kim bilirdeğil mi?Resmi verilere göre şu ana dek dünya üzerindeoldu.Salgın nedeniyleDünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yılortaya çıkıyor ve bundan kaynaklıbini buluyor.Bana sorarsanız, salgın fırtınasının içindediyen Elon Musk'ı dinleyip cool takılmaktan başka önümüzde bir seçenek yok.Başa gelen çekilir.