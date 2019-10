Türkiye sahadan ve masadan sonra Soçi’de de kazandı!

Dün Rusya'da, Türkiye ve ABD arasında varılan 120 saatlik mutabakatın dolmasına birkaç saat kala nefesler tutulmuşken çok kritik bir görüşme gerçekleşti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'deki Başkanlık Sarayı'nın mütevazılığı dillere destan küçük salonunda bir araya geldiler. Toplantıya girerken gülen yüzler toplantının kısa süreceğine dair yorumları da beraberinde getirdi. Ancak 13:30'da başlayan heyetler arası ve birebir görüşmeler altı saati aşınca tansiyon iyice yükseldi.

Sonunda iki lider, 120 saatlik mutabakatın dolmasına 2 saat kala kameraların karşısına geçtiler. Türkiye açısından çıkan sonucun büyük ölçüde beklediğimize değdiğini söyleyebiliriz.

Zira Türkiye ve Rusya arasındaki tarihi Mutabakat Muhtırası'na göre iki ülke YPG-PKK'nın Suriye'deki varlığına karşı sahada net bir tavır ortaya koydular.

10 maddelik Mutabakat metninin ayrıntıları şunlar:

1. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6. Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.

8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir.

Tabii ki her şey bitmiş değil. Muhtemelen önümüzdeki günlerde ABD'nin olası karşı adımlarını da konuşacağız.

Ancak gelinen aşamaya bakıldığında, sahadaki başarısının ardından ABD'ye ve Rusya'ya da YPGPKK konusundaki tezlerini büyük oranda kabul ettiren Erdoğan'ı tebrik etmek gerektiği ortada.

