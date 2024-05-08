İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı! Uçağın iniş takımları neden açılmaz? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber’de anlattı

"HİDROLİK ARIZASI"

Gördüğüm kadarıyla bu inişte arka iniş takımları inmiş ve kilitlenmiş ama ön iniş takımı açılmamış ve hidrolik arızası vermiş pilota. Bu uçaklarda iniş takımları çok büyük ve ağır olduğu için hidrolik yağ yardımı ile bu takımlar açılıp kapanabiliyor. Tıpkı hidrolik iç makinesi gibi. Dolayısıyla hidrolik arızası olduğunda maalesef açılmıyor.