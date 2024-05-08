08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı! Uçağın iniş takımları neden açılmaz? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber'de anlattı

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı! Uçağın iniş takımları neden açılmaz? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber'de anlattı

İstanbul Havalimanı'nda panik anları yaşandı. FEDEX şirketine ait kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yaptı. Peki böyle bir ani inişin prosedürü nedir? Pilotlar ön iniş takımlarının arızalı olduğunu nasıl anladı? Mühendis Pilot Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 08.05.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 11:55
  • 1
  • 21
İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı! Uçağın iniş takımları neden açılmaz? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber’de anlattı

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı.

  • 2
  • 21
İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı! Uçağın iniş takımları neden açılmaz? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber’de anlattı

Uçak gövdesi üstü indi. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

  • 3
  • 21
İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı! Uçağın iniş takımları neden açılmaz? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber’de anlattı

UZMAN İSİM A HABER'DE ANLATTI

Uçağın iniş takımları neden açılmaz? Böyle bir ani inişin prosedürü nedir? Pilotlar ön iniş takımlarının arızalı olduğunu nasıl anladı? Kuleye bildirdikten sonra havalimanında nasıl önlemler alınmalıydı? Mühendis Pilot Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 4
  • 21
İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı! Uçağın iniş takımları neden açılmaz? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber’de anlattı

"PİLOTA SİNYAL VERİR"

Olaylar şöyle gelişir. Pilot havaalanına yaklaştığında yaklaşık 5-10 mil civarında bir uzaklıkta artık inişe geçmeye başladığına iniş takımlarını açar. İniş takımlarının açılıp açılmadığı pilot önündeki kokpitteki göstergelerden anlaşılır. Gerekli uyarılar yapılır iniş takımları açıldı kilitlendi sinyali verir pilota.

  • 5
  • 21
İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı! Uçağın iniş takımları neden açılmaz? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber’de anlattı

"HİDROLİK ARIZASI"

Gördüğüm kadarıyla bu inişte arka iniş takımları inmiş ve kilitlenmiş ama ön iniş takımı açılmamış ve hidrolik arızası vermiş pilota. Bu uçaklarda iniş takımları çok büyük ve ağır olduğu için hidrolik yağ yardımı ile bu takımlar açılıp kapanabiliyor. Tıpkı hidrolik iç makinesi gibi. Dolayısıyla hidrolik arızası olduğunda maalesef açılmıyor.