Erdoğan müjdeyi verdi

55 yıllık dostum Can Paker'i dün son yolculuğuna uğurladık. İki gündür birçok ortak arkadaşımız beni aradı, başsağlığı dileklerinde bulundu.

Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Ayrıca depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bu kadar yoğunluğu arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araması da benim için çok anlamlıydı.

Erdoğan ile kısa da olsa asrın felaketi hakkında konuştuk. "Sayısı kaç olursa olsun her depremzedenin kalıcı konut sorununu 1 yıl içinde çözeceğiz. Yeni şehirler kuracağız. Tek bir kişi bile mağdur olmayacak" sözünü tekrarladı.Erdoğan bunları söylerken çok kararlıydı. Ben de yapacağına inanıyorum. 20 yılda ne felaketler atlattık. Verdiği bütün sözleri tuttu. Hangi siyası görüşte olursa olsun tüm Türkiye bu konuda Erdoğan'ın hakkını teslim ediyor.



MUHALEFET YİNE TAKOZ KOYUYOR

Aslında muhalefet de bu gerçeği biliyor. Ama son açıklamalarına bakıyorum da hepsi koro halinde "Yeni şehirlere hükümet değil kent meclisleri karar versin, hemen başlama bir sene bekle, artçı sarsıntılar dursun öyle başlarsın vs." diyerek Erdoğan'ın hızını kesmeye çalışıyor. Utanmadan depreme dayanıklı şehirler kurulmasının "seçim yatırımı" olduğunu iddia edenler bile var aralarında. 6'lı masa aslında "Depremzedeler yıllarca çadırlarda yaşasın, kalıcı konut sorunu çözülmesin ama yeter ki Erdoğan bu işten kazançlı çıkmasın" demeye çalışıyor.

Kentsel dönüşüme karşı çıkarak insanları çürük binalarda yaşamaya mahkum edenler şimdi de depreme dayanıklı kalıcı konut yapılmasını engellemeye çalışıyor. Yakında depremzedelerin konut sorununun çözümünü engellemek için dava üstüne dava açacaklarına eminim. Yargı umarım bu kez daha titiz kararlar verir.



14 MAYIS TARİHİ ÇOK ÖNEMLİ

28 Aralık 2022 tarihli yazımda seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılacağını söylemiştim. Erdoğan da bu tarih üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi. Deprem felaketi ile birlikte muhalif basında seçimin erteleneceği iddiaları ortaya atılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs tarihinde geri adım atmayacak. Mart ayının ortalarına doğru seçim tarihi açıklanacak.

Henüz adayını bile açıklayamayan 6'lı masa ise deprem felaketini de kullanarak iktidarın değişeceğini iddia ediyor. Ben ise geniş seçmen kitlelerinin dünyayı saran ekonomik kriz, enflasyon canavarı ve depremin yaralarının sarılması konusunda muhalefete asla güvenmediğini düşünüyorum. Dahası muhalif seçmen bile, 6'lı masanın kazanması durumunda Türkiye'nin yönetilemeyeceğini en fazla bir yıl sonra erken seçime gidileceğini biliyor.

Önümüzde 3.5 ay gibi uzun bir süre var. Muhalefet liderleri birbirinin kuyusunu kazmaya çalışırken Erdoğan'dan geleceğe umutla bakmamıza neden olacak, bizi çok şaşırtacak yeni müjdeler geleceğine inanıyorum. 14 Mayıs tarihi çok önemli. Bunu önümüzdeki dönemde yaşayarak göreceğiz.

