Asrın felaketinin yaraları hızla sarılıyor. Dünyada görülmemiş büyüklükte bir afet çalışması yürütülüyor. Sosyal medyadaki organize kötülüğün yalanlarına bakmayın siz. Millet olarak tek yumruk olduk ayağa kalkıyoruz.

1 yıl sonra bu acı günler tamamen bitecek ama yüreğimizde bir sızı hep kalacak. Erzincan depremi gibi Kahramanmaraş depremi de hiç unutulmayacak bir acı olarak içimizde kalacak. Dışişleri Bakanlığı'na bu felaket günlerinde büyük görev düşüyordu. 80 ülke, Türkiye'de yardım faaliyetinde bulunuyor. Bunların içinde son dönemde aramızın hiç de iyi olmadığı ülkeler var. Komşumuz Yunanistan mesela...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile Hatay'da biraraya geldi. Yunan Bakan'ın "Yunanistan olarak hem ikili düzeyde hem AB düzeyinde zor günlerin aşılması için elimizden gelen bütün çabayı göstermeye devam edeceğiz." demesi son derece anlamlıydı. Umarım bu güzel görüntüler Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olur.

Mesela Vietnam ekibinin tarihinde ilk kez yurtdışında bir arama kurtarma operasyonuna katıldığı açıklandı. Çin'in ikinci arama kurtarma ekibi de Türkiye'ye ulaştı.

İsrail ekibinin heyecanı görülmeye değerdi. 19 kişinin canını kurtaran İsrail arama kurtarma ekibi Cuma akşamı toplu olarak "Şabat Duası" yapması anlamlı görüntüler arasında yerini aldı.

80 ülkenin arama kurtarma ekibinin gösterdiği fedakarlığı anlatmaya kalksak günler sürer. Bir de ABD'nin bölgeye gönderdiği uçak gemisinin hiç hoş karşılanmadığının altını çizmek istiyorum.

Arama kurtarma devam ediyor. Dün de birçok insan göçük altından çıkarıldı. Bu hafta sonuna kadar hala umut var. AFAD, Kızılay, UMKE, belediyeler, STK'lar, gönüllüler tek yürek olmuş durup dinlenmeden çalışıyor. Dindar, seküler, Kemalist, solcu, ülkücü ayrımı yok orada. Sosyal medyadaki trollerin kavgası sahadaki 200 bin kişinin umrunda bile değil. Ben bu ülke insanından umudumu hiç kaybetmedim. Bu çöküntüden güçlenerek çıkacağız.

Hepsini gönülden kurtuluyorum. Allah yardımcımız olsun...

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İHTİYACI OLMAYAN EYT'Lİ BİR YIL BOYUNCA BAŞVURU YAPMASIN

Depremin ilk saatlerinden itibaren sosyal medyada "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ne olacak tartışması" yapılmasını şaşkınlıkla izliyorum. İnsanlar göçük altından çıkarılmaya çalışılırken böyle bir tartışma başlatılması çok yanlış.

EYT düzenlemesinin akıbetine gelince. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT düzenlemesinin 21 Şubat'ta meclis gündemine geleceğini söyledi. Anlaşılan Hükümet, EYT düzenlemesinden geri adım atmayacak. Bir yıl içerisinde 10 ilimizi ayağa kaldıracağına söz veren iktidar, EYT'lileri de mağdur etmeyecek. EYT'li vatandaşların bir çoğunun bu maaşa ihtiyacı olduğu biliyorum. Hatta içlerinde binlerce deprem mağduru da vardır. Onlara hiçbir sözüm yok. 24 yıldır bugünü bekliyorlar ve hepsinin de hakkı. Ancak bu maaşa ihtiyacı olmayan mutlaka binlerce insan vardır. Onların böyle bir dönemde bu maaşı almayı içine sindiremediklerini sosyal medyadan okuyorum.

EYT düzenlemesi beklenildiği şekliyle yürürlüğe girerse benim EYT mağdurlarına bir teklifim olacak. Eğer bu maaşa şu an için ihtiyacınız yoksa, bir yıl boyunca emeklilik başvurusu yapmayın. Bu fedakarlığınızı da sosyal medyadan paylaşın. Diğer insanlara da örnek olsun. Böyle bir dönemde ülkeniz için, yeniden sıcak yuvalarına kavuşmak isteyen depremzedeler için önemli bir fedakarlık yapmış olacaksınız.

Bu kampanyayı başlatmak ise, yılardır bu düzenlemenin çıkması için büyük mücadele veren EYT mağdurları derneklerine yakışır diye düşünüyorum. Mücadelenizi, ülkeniz için bu anlamlı teklif ile taçlandırın.