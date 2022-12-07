CHP bakın kimlere emanet?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu önce kendisini 6'lı masaya esir etmişti. Şimdi de 6'lı masa eliyle CHP'yi yok etmeye çalışıyor. Yüzde 1 oyu olmayan muhalefet liderleriyle anayasa metinleri hazırlayan Kılıçdaroğlu, seçildiği takdirde masanın diğer üyelerinin onayını almadan adım atmayacağını da kayıt altına aldırdı.

CHP'den aldığı ödünç milletvekilleriyle parti kimliği kazanan İyi Parti ise cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu'nun altını oymakla meşgul.

Cumhuriyetimizle yaşıt koskoca CHP, Kılıçdaroğlu'nun ve 6'lı masanın elinde bir siyasi oyuncağa döndü.

Kılıçdaroğlu'nun tek amacı var: Cumhurbaşkanı olmak. Bunun için 6'lı masaya, ABD'ye, AB'ye, HDP'ye ve FETÖ'ye tüm tavizleri vermeye hazır.

Kurtuluş Savaşı'nı yönetip "Gazi" unvanını alan, ardından cumhuriyeti kuran, 15 Temmuz'da da FETÖ tarafından atılan bombalara kahramanca karşı koyan Türkiye Büyük Millet Meclisi için, "Ne Gazi Meclis'i, bırakın bu ayakları" demesi de bu yüzden. Açık açık FETÖ'cülere göz kırpıyor. Daha ne yapsın?



ATATÜRK DÜŞMANLARI CHP'DE

Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullanıyor" diyerek suretiyle ülkesine iftira atıp AB'deki Türkiye düşmanlarına zeytin dalı uzatması da bu yüzden.

ABD'nin atadığı kayyumlara ya da sözde danışmanlara CHP'nin anahtarını neden teslim ettiğini hiç merak etmiyor musunuz?

PKK ve FETÖ terör örgütlerine destek veren, TSK'nın terörle mücadelesini sekteye uğratmak için iftira atmaktan çekinmeyen, AB tarafından fonlanan Hacer Foggo gibi isimler Kılıçdaroğlu'na nasıl kadrolu danışman olabilir?

Bitmedi!

Kılıçdaroğlu tarafından CHP'ye ekonomi danışmanı olarak atanan Daron Acemoğlu'nun IMF dışında bir reçetesi olmadığını biliyor muydunuz? Türkiye ekonomisi hakkında kendisine sorulan her soruya, "Bize IMF programı dışında hiçbir şey yardımcı olamaz" diyen Daron Acemoğlu'na nasıl güvenebiliriz?

Atatürk'ün kurduğu parti CHP, şimdi kitaplarında Atatürk'ü hedef alan, Ermeni soykırımı yalanına destek veren Daron Acemoğlu ile yoluna devam etmeyi tercih ediyor.

CHP böyle bir dağınık görüntü içerisinde 2023 seçimlerine gidiyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son treni kaçırmamayı amaçlayan Kılıçdaroğlu ise gözü kararmış bir şekilde bütün tuşlara basıyor. Ancak her hamlesinde hata yapıyor. Giderek dağılmış ve çökmüş bir görüntü veriyor. Ancak unuttuğu bir şey var: "Seçmenin feraseti ve öngörüsü..."

Yeminli Erdoğan düşmanları bile bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nun ipiyle kuyuya inmez.

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