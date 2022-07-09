Şinzo Abe suikastı dünyayı sarstı

Dünya siyasetinde sarsıntı yaratan bir suikast haberi Japonya'dan geldi. İki yıl öncesine kadar Japonya'nın başbakanı olan Şinzo Abe, bir siyasi konuşma yaparken vurularak öldürüldü. Bu suikast o kadar çarpıcı ki, bütün dünya olayın özünü anlamaya çalışıyor.

Birincisi, Japonya'da silah bulundurmak çok zor. Japonya'nın gangsterleri olan Yakuza'da bile silah yok. Abe'yi öldüren silahın fotoğrafına baktığınız zaman bunun el yapımı olduğunu görüyorsunuz. Üç yıl Japon donanmasında çalışmış olan katil, anlaşıldığı kadarıyla evde garip bir silah yapmış. Silahın kurşunu da el yapımı.



ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Japon basını, Abe'nin öldürülmesini 1986'da öldürülen İsveç Başbakanı Olof Palme cinayetine benzetiyor. Çünkü İsveç'te de şiddet olayları görülmüyordu. Olof Palme'yi PKK'lıların öldürdüğü anlaşıldı ve sonra olay kapatıldı. PKK da İsveç'te meşru bir örgüt haline geldi. Abe'nin öldürülmesi de acaba Japonya'yı İsveç'e mi benzetecek? Cinayetin gerçek sebebi anlaşılacak mı? Bakalım Japonya'nın davranışları ve politikaları değişecek mi? Bu sorularla birlikte yeni bir belirsizlik daha dünya siyasetine eklendi.

Şinzo Abe, Türkiye'yle de yakın münasebetler kurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum" diye açıklama yaptı.



İNGİLTERE'DE ADAY ÇOK

Dünya siyasetinde ikinci konu ise Boris Johnson'ın zorla istifa ettirilmesi. Dünyada bu olaya ilişkin sayısız tepki var. En fazla ilgilenenler de Ruslar. Putin tarafı, "Boris Johnson bizi sevmezdi, biz de onu sevmezdik" diye açıklama yaptı.

Meğer Johnson'ın bu hale düşmesine sebep olan davranışlarından biri de binlerce sterlin harcayarak başbakanlık konutuna dekorasyon yaptırmasıymış. Onun dışında salgın döneminde verdiği partiler de Johnson'ın affedilmeyen davranışları arasındaymış.

Başbakan olması beklenen çok aday var. Sonbaharda Muhafazakâr Parti bu adaylardan ikisini başbakanlık için ortaya sürecek. Sonunda seçmenler bu iki adaydan birini başbakan yapacak. Bu seçilen başbakan aynı zamanda Muhafazakâr Parti'nin de lideri olacak. Eğer mevcut savunma bakanı seçilirse daha şahin ve savaşçı bir İngiltere göreceğiz.



BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Bayram bugün başladı. Tatil yörelerine gidenler, araç kuyruklarının arkasında saatler geçiriyorlar. En ucuz tatil alternatifi olarak sunulan deniz kıyısına çadır kurmak da, lüks tatil köyleri de bu bayram medyanın ilgi alanında. Bu vesileyle herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum.

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