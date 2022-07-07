Boris Johnson zor durumda

İngiltere'de Maliye ile Sağlık bakanlarıyla başlayan istifa furyası toplamda 21 kişiye ulaştı. İstifalar kamuoyu tarafından "yönetime güven duymamak" şeklinde gerekçelendirilince Başbakan Boris Johnson çok zor durumda kaldı. Johnson istifa eden bakanlara birer mektup gönderip ülke yönetimine güven duymaları gerektiğini söyledi. Johnson krizi, pandemideki karantina zamanında başbakanlıkta verdiği partilerle başlamıştı.

Zaten dünyanın içine girdiği ekonomik buhranın tetikleyicisi de salgın bahanesiyle yapılan ev hapisleriydi. Şu an "Rus ambargosu" ile kriz derinleştiriliyor. Tabii bu durum hem Batılı hem de Doğulu oligarkların, yani para babalarının işine yarıyor. Onlar güçlerini ve servetlerini artırdıkça siyasetçiler eriyor.



PANDEMİ YENİDEN HORTLATILIYOR

Salgın kâbusunu geri döndürmek için birileri yeniden çaba sarf etmeye başladı. Kovid-19 yüzünden İngiltere'de, Fransa'da ve İtalya'da plajlara girişler yasaklandı. Ekranlarda ilgiye alışmış profesörler sürekli "hastalık yayılıyor" yaygarası yapıyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söylediği bir gerçek var, o da "hastalık artsa da hastalar artmıyor". Hastaneler dolmuyor. Yani mevsimsel grip olağan akışında seyrediyor. Buna rağmen maske zorunluluğu bazı ülkelerde tartışılmaya başlandı. Amerika kamuoyunda ise maske artık tıbbi değil sembolik bir hâl aldı ve çok ciddi tepkiler var. Maske taktırmayı başarırlarsa daha çok aşı satacağını düşünen ilaç şirketleri de aşı telkinine başladı. Ancak bu sırada Kanada'da 13.6 milyon doz AstraZeneca Kovid- 19 aşısı, ülke içinde ve dışında alıcı bulunamadığı için çöpe atılacak. Yani aşı ve Kovid salgını konusunda kafalar çok karışık.



TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ VARLIĞI

Türkiye, yaşanan bu küresel buhrana yoğun diplomasi ataklarıyla tepki veriyor. Artık Türkiye, Çin'den sonra Afrika'daki en etkili ülke oldu. Dün de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandı. Basın toplantısında Erdoğan'ın ve Şeyh Mahmud'un sözleri, Türkiye'nin Afrika'daki varlığı açısından çok anlamlıydı. Bilindiği gibi Afrika'da 40'ın üzerinde Türk büyükelçiliği var.



UKRAYNA'YI ÖZGÜRLEŞTİRME YALANI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'daki sivil ölümlerinden Batılıların sorumlu olduğunu söyledi. Lavrov, Batı'nın barıştan yana olmak yerine savaşı kışkırttığının ve sürekli silah gönderdiğinin altını çizdi.

Rus basınında ise Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşan Azak Taburu'nun Neonazi bir örgüt olduğu iddia edildi. Kim ne derse desin, Batı'nın yani ABD'nin Ukrayna'yı özgürleştirme macerası Irak veya Afganistan'ı aratmayacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın