Dünya tahıl krizinin çözümü Türk donanmasına emanet

Batı'nın bütün hesapları yanlış çıktı ve Ukrayna Savaşı, Rusya'yı zengin etti. Yapılan hesaplamalara göre şu anda Rusya'nın ekonomisi, dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri oldu. Daha yüksek fiyatla petrol ihracatı devam eden Rusya, ithalatı da azaldığı için müthiş bir fazla vermeye başladı.



AMBARGOCULAR AÇLIK ÇEKİYOR

Rusya'ya ambargo uygulayan ülkeler de açlığın ve ekonomik krizin eşiğine geldiler. Bunun yanında ender bulunan birçok hammaddeyi Rusya'nın ürettiği ortaya çıktı. Bunların eksikliği yüzünden çip üretiminden tutun da jet motoru yapımına kadar birçok alanda çok ciddi sıkıntılar baş gösterdi.

Batı'ya karşı psikolojik üstünlüğü ele geçiren Putin, Ukrayna'ya sürekli silah gönderen ülkelere, "Sizin gönderdiğiniz füzeler bizim savunma sistemimiz açısından oyuncak değerindedir" dedi. Ancak şunu da bir yere not etmek lazım ki, dün Ukrayna yaptığı saldırılar sayesinde kaybettiği bazı bölgeleri geri aldı. Fakat bunun savaşın genel gidişini değiştiren bir durum olmadığı söyleniyor.



TÜRK HARİCİYESİNİN BAŞARISI

Bir de Türkiye açısından gurur verici haber var. Dünyadaki tahıl krizini çözmek amacıyla Türk donanması Odessa Limanı'ndaki mayınları temizleyecek ve oradan gelen ticari gemilere eşlik edecek. Bu konuda Rusya ve Ukrayna ile anlaşmaya varıldı.

Batı ve Rus basınında bu gelişme "Türkiye'nin diplomasi başarısı" olarak yorumlanıyor. Anlayacağınız dünyanın açlık ve kıtlık sorununun çözümü Türk donanmasına emanet edilmiş durumda. Bu da NATO'nun gazına gelerek Rusya ile diplomatik ilişkilerini koparmayan Türk hariciyesinin başarısıdır.



JOHNSON GÜVENOYU ALDI

İngiltere'de dün günün konusu Muhafazakar Parti içinde yapılan güven oylamasıydı. Johnson'ın Başbakanlık konutunu çeşitli eğlence partileriyle kötüye kullandığını ileri süren bazı Muhafazakarlar, Başbakan Johnson'ı devirmek istedi. Gerçek şu ki İngilizler siyasetçilerden çok kraliyet ailesi ile ilgileniyorlar. Geç saatlerde Johnson güvenoyu aldı ama bunu başarırken oldukça hasar aldı. Ancak muhalefet pes etmiş görünmüyor.



İSTANBUL'U BEKLEYEN DEPREM

Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremin ardından 50 artçı deprem yaşandı. Gece saat 01.30'da başlayan depremler Balıkesirlilerin uykusunu kaçırdı. Bazı bilim adamları, bu depremin daha büyük bir depremin öncüsü olabileceğine dair uyarılarda bulundu. Tabii bizim aklımız İstanbul'da.

İstanbul'da 1 milyondan fazla binanın sorunlu olduğu söyleniyor. Kanal İstanbul'un önemi burada da öne çıkıyor. Kanalın çevresinde oluşacak şehrin kentsel dönüşüm çerçevesinde İstanbul'un bu sorunlu binalarında yaşayanlara ev sahipliği etmesi bekleniyor. Umarım bu proje ideolojik tartışmalara kurban edilmez ve gerçekleşir.

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