Dünyanın kâbusu enflasyona karşı 3600 müjdesi

AK Parti'nin Kızılcahamam kampının sonunda varılan uzlaşmaya göre enflasyonla mücadele ve terörle mücadele önümüzdeki gündemin iki ana maddesi olacak. Özellikle 2023 seçiminden önce dar gelirlilerin ekonomik olarak rahatlatmak birinci hedef olacak. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını açıkladı. Herkesin gözü bugünkü Kabine toplantısına çevrildi. Ürün fiyatlarının kontrol edilememesi tüm dünyanın kabusu haline geldi. Bu durumla mücadelede tek yol gelirleri artırmaya çalışmaktır. Sanırım hükümet de bunu yapıyor.



TURİZM VE TİCARETTE PATLAMA

Bu arada Türkiye turizm ve ticaret patlaması yaşıyor. Ülkemize günde 150 bin turist geliyor. Türkiye 2022'de 42 milyon turist ve 35 milyar dolar turizm geliri bekliyor. Bunun yanında İstanbul, Rusya'ya giden bir kapı haline geldi. Mesela hiç bir uçağın İstanbul'a inmeden Moskova'ya gitmesi mümkün değil. Bu fiili durum da bir çok ticaret imkânını doğuruyor. Acaba bu ekonomik hareketliliğin tüm tabana yayılması ne kadar zaman alacak? Merak konusu bu.



DR. ÖZ'ÜN ABD'DE YÜKSELİŞİ

Amerika'da eski Başkan Trump'ın desteklediği Türk doktor Mehmet Öz, Pensilvanya Senatosu için yapılan seçimlerde ön seçimi kazandı. Anlayacağınız Amerikan siyasetinde bir Türk parlıyor. Gerçi Mehmet Öz'ün çift vatandaşlığı gündeme getirildiğinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını bırakacağını açıklamıştı. Bir de FETÖ ile ilgili kafaları karıştıran bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bu konuda hâlâ bir düzeltme bekliyoruz. İnşallah bir yanlış anlaşılma olmuştur. Yine de bir Türk'ün Amerikan siyasetinde yükselmesi bizi sevindirdi. Umarım Doktor Öz, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki hastalıklı ilişkiyi iyileştirmek için de doktor olur.



İNGİLTERE BAŞBAKANI GİDİCİ Mİ?

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson cok ciddi algı sorunları yaşıyor. Koltuktan her an düşebileceği dedikoduları hızla yayılıyor. Önceki gün Kraliçe'nin 70. yıl kutlamaları dolayısıyla Saint Paul Katedrali'nde yapılan törene katılan Başbakan, kilisede bulunanlar tarafından yuhalandı. Yuhalanmanın sebebinin pandemi süresince herkes evdeyken Başbakan'ın partiden partiye gitmesi olduğu söyleniyor. İngiltere'de de istikrarsızlık kapıda.



ABD'NİN SİLAHLARI KİMİN ELİNDE

Amerika'nın çeşitli odaklara müdanasız bir şekilde yaptığı silah yardımları sonucunda korkulan şey oldu. Bu yardımlarının bir kısmının silah kaçakcılarının eline geçtiği anlaşıldı. Düşünün ki silah karaborsasında şu anda Ukrayna'ya yollandığı söylenen sırttan atılan füzelerden tutun da tanksavarlar ve her türlü silah dolaşıyor. Zaten gelen haberlere göre silah kaçakçıları Amerikan ordusunun orta menzilli füzelerini satışa çıkarmışlar. Rusya'ya ambargo, Ukrayna'ya yardım derken teröristler için cennet gibi bir ortam doğdu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın