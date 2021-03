Bütün kadınlar ‘Kadınlar Günü’ne anlam katan kadınlardan değildir

Birleşmiş Milletler tarafından 1975 yılında uluslararası bir gün olarak kabul edilmesinden beri 8 Mart dünyada Kadınlar Günü olarak yaşanıyor. Bizde de dün kadına şiddetin kınandığı, kadının annemiz olduğunun vurgulandığı bir gün olarak geçti 8 Mart.



Bazı kadınlar

Ancak bugün dünyadaki her kadının saygıyı ve özeni hak etmediğini de vurgulamalıyız. Mesela, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu Harry'nin eşi olan Amerikalı aktris Meghan Markle, kadın olmayı kindarlığa konu eden kötü örneklerden biridir.



Irkçı ilan etti

İngiltere'yi ve Saray'ı terk edip Amerika'ya yerleşen Harry ve Meghan, meşhur televizyon röportajcısı Oprah Winfrey'le bir söyleşi yaptılar. Bu söyleşide tek başına konuştuğu bölümde Meghan, İngiliz kraliyetini yerden yere vurdu. Annesi siyah derili olduğu için doğacak bebeğinin de siyah derili olması ihtimaline karşı kraliyet tarafından bebeğin prens yapılmadığını falan iddia etti. Böylece eşinin ailesini ırk ayrımcısı ilan etmiş oldu.



Kraliçe'ye haksızlık

Meghan, eşi Harry'den daha yaşlı... Üstelik bu ilk evliliği değil. Yüzlerce yıllık bir geleneği temsil eden İngiliz kraliyet ailesine girmesini bu şekilde kötüye kullanması ve eşi Prens Harry'yi ailesinden kopartıp Amerika'ya getirmesi, herhalde onun için bir başarıdır. Ama başta da söylediğim gibi, Kadınlar Günü'nde kutsanan kadınlardan biri kesinlikle bu Meghan değildir. Torunu Harry'yi gözü gibi seven 94 yaşındaki Kraliçe'ye büyük haksızlık etti Meghan Markle... Üstelik çok kırıcı olan lafları, Harry'nin dedesi, Kraliçe'nin 99 yaşındaki eşi Prens Philip bir kalp ameliyatı geçirdiği sırada sarf etti.



Farklı bir kadın

İngiltere kraliyet ailesine geçen yüzyılda da iki evlilik yapan bir dul Amerikalı kadın girmiş ve ona âşık olan Kral 8'inci Edward, 1936'da tahttan feragat etmişti. Bu çift de İngiltere'yi terk edip Avrupa'ya taşındı. Ama Hitler Avrupa'ya hâkim olup bu çifte yakınlık gösterince, eski kral Bermuda'ya vali yapıldı. Şunu söylemek istiyorum: İngiliz kralının ona olan aşkı yüzünden tahtı terk ettiği Bayan Wallis Simpson, hayatı boyunca kraliyete dönük tek kötü laf etmedi.

Kısacası, her kadın Kadınlar Günü'nü hatırlatan bir kadın değildir.

