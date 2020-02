İçi boş kavramlara değil siyasi gerçekliğe önem vermeliyiz

Gözümüzde büyüttüğümüz kavramların içlerinin boş olduğunu anladıkça, ezberlere bağımlı olmanın yanlışlığını anlıyoruz. Bu kavramlardan bir tanesi de, iktidarla muhalefet ilişkilerinin saygıya dayalı olması şeklinde değil midir?



Birlik mesajı

Dünyanın en eski ve en yerleşik demokrasilerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri demokrasisinde dün önemli bir gündü... Amerikan Başkanı her yıl bugün Kongre önünde Birlik Mesajı denilen yıllık konuşmasını yapar. Kürsüdeki Başkanın arkasında da yardımcısı ve Temsilciler Meclisi Başkanı durur.



Saygısızlık

Başkan Trump konuşmak için kürsüye çıktığında Temsilciler Meclisi Başkanı ve azınlıktaki Demokratlar'ın lideri Nancy Pelosi, elini uzattı ama Trump bunu görmezden gelip Pelosi'nin elini sıkmadı. Çünkü Nancy Pelosi Trump'ın görevden azledilmesi sürecini başlatmıştı. Trump'ın konuşması bitince de, Nancy Pelosi ayağa kalktı ve Trump'ın konuşmasının metni bulunan kağıtları yırtarak ikiye böldü.



Koltuğa yapışmak

Biz burada AK Parti iktidarı ile CHP muhalefeti arasındaki tatsız ilişkilere takılmışken, dünyanın en yerleşik demokrasilerinden biri olan Amerika'da bunlar oluyor... Demek ki böyle şeylere takılıp ağız tadını kaçırmanın pek bir anlamı yoktur. Ayrıca "Seçim kaybeden siyasetçiler koltuklarını kaybederler" benzeri kuralların anlamsızlığının da, Kılıçdaroğlu'nun koltuğa beton dökmüşçesine kıpırdamaması ile anlamadık mı?



Gerçekçilik

Doğru olan gerçeklerin yansıdığı durumları gözden kaçırmamaktır. Örneğin İdlip'de Esad güçlerinin saldırıları ertesinde Türkiye ile Rusya'nın arasının açılacağını bekleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği cevabı bir kenara not etmeliyiz. Çünkü bu cevap siyasetteki gerçekçiliğin çok somut anlatımıydı:



Rusya ve Türkiye

"-Bizim Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Bunu niye söylüyorum? Biliyorsunuz bizim şu anda Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var. Nükleer enerji meselemiz var, rakamlar orada çok ciddi. Türk Akım projesi var. Doğalgazımızı çok ciddi bir oranda Rusya'dan alıyoruz. S-400 konusu var. 20 ile 25 milyar dolar arasında bir ticaret hacmi var. Turizm noktasındaki ilişkilerimiz de iyi bir noktada, birinci sırada Rusya geliyor. Bunları görmezlikten gelemeyiz. Onun için de tabii her şeyi oturup konuşacağız. Öfke ile değil... Çünkü öfke ile kalkan zararla oturur. Ama tabii nerede öfke, nerede zarar bunların da tespitini yapmak, istişare ile kararını vermek önem arz ediyor."

