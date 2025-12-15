Sadece sokakta ya da CHP içinde değil Silivri Cezaevi'nde bilene karşı ciddi bir tepki giderek büyüyor. Bir anlamda öncülüğünü'nun yaptığıçağrısı katlanarak büyüyor ve CHP'ninbir önceki siyasi kadrolarına, tabanınaoradan da toplumsal geniş kesimlereyayılıyor. Anlaşılan CHP yönetimininihraç tehdidi işe yaramamış.Tabandan gelen tepki büyüdükçe CHP Genel Başkanıde ne yapacağını şaşırıyor. Çaresizce 3 bin 900 sayfalık iddianamede somut belge ve bilgiler dururken, insanı dehşete düşüren akıl almaz rüşvet itirafları ortadayken, sayısı birkaçı geçmeyen gizli tanıklardan birinin geri adım atmasına dört elle sarılıyor.Sanki devasa iddianame 4-5 gizli tanığın söyleminden ibaret.Oysa iddianamenin ortaya koyduğu tablo çok sarsıcı ve bundan kaçış da mümkün değil. Bu gerçeği CHP yönetimi bugün görmek istemese de iddianamedeolarak yargılanacağı günü bekleyeno cezaevi koridorlarında her gün acı biçimde görüyor, yaşıyor.Bazen yüzüne tokat gibi çarptığı da oluyor.En son cumartesi günü Silivri Cezaevi'nde izleyenleri şoke eden böyle bir sahne yaşandı. Yargı kulislerine hızla yayılan iddiaya göre, eski CHP Milletvekilive Beyoğlu Belediye Başkanıcezaevine yeni gelen gazeteci'e geçmiş olsun dileklerini iletip sohbet ederlerken, araya sürpriz bir isim girer ve elini Aysever'e uzatır:Sesin sahibi CHP'niniddiasıyla tutuklu cumhurbaşkanıadayı. Ancakİmamoğlu'nun eli havada kalır veAysever'in tokat gibi cevabı cezaevigörevlileri dahil herkesi şoke eder:: Ne biçim konuşuyorsunlan: O biçim konuşuyorumlan...Gazeteci Aysever'in ölçüyü kaçıran sözleri nedeniyle cezaevine girişi şaşırtsa dasiyaseti, medyayı dizayn eden İmamoğlu'nun yüzüne yüzünedemesi hiç şaşırtmadı.