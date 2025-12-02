SODEP-SHP kurultayları dâhil 80'lerin sonundan bugüne CHP'nin bütün kurultaylarını izledim. İlk kez "Batı cephesinde yeni bir şey olmayacak" öngörüsüyle bir CHP kurultayını izlemedim.

Sonuç farklı olmadı. Son iki yıla 4 kurultay sığdıran CHP'de yeni isimler var ama yeni siyaset yok. Kurultayın ilk günü oylanan yeni program bile klasik "istemezük" mantığı üzerine kurulu. Programa, AK Parti'yi yüzde 50 oya taşıyan, ayakta tutan bütün siyasi-ekonomik projelere karşı çıkan bir anlayış hâkim. Bir siyasetçinin deyimiyle, çekinmeseler deprem bölgesine yaptırılan 350 bin konutun yıkılmasını bile isteyecekler.

Doğrusu programa bakan da yok. Bütün mesele partiyi kimin ele geçirip geçirmediğinde. Bu konuda da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendi kısa tarihi açısından ciddi bir başarı sağladığı çok açık. Son dakikada harekete geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına, eski il ve ilçe başkanlarından yükselen itirazlarına rağmen Özel bildiğini okudu.

Hatta "temiz siyaset" isteyenlere inat, yeni parti meclisi listesine "İmamoğlu Suç Örgütü" iddianamesinde "yolsuzlukla" suçlanan ve milletvekili olduğu için de soruşturulamayan Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Baki Aydöner gibi isimleri koyarak adeta meydan okudu.

Bu Silivri tutuklusu İmamoğlu'nun zaferiydi. Aynı zamanda da "para gücünün" nelere kadir olduğunun göstergesi. O gücün bir işareti de siyasi kimliği olmayan eşi Dilek İmamoğlu'nun başköşeye oturtulmasıydı.

İMAMOĞLU VESAYETİ

Böylece Özel, CHP'deki İmamoğlu "vesayetini" delege oylarıyla devam ettiriyordu.

Daha ilginci dün gözyaşı döktüğü Kılıçdaroğlu'nu hızla terk eden Özel, bu kez kurultayda tam anlamıyla "dikensiz gül bahçesi" diyebileceğimiz bir Parti Meclisi listesi yaptı. Başta "Kemalciler" olmak üzere parti içinde farklı hesabı olan Erdoğan Toprak ve Oğuz Kaan Salıcı gibi bütün siyasi aktörlerin izini tamamen sildi. Partinin sol kanadı diye bir şey zaten yoktu. İlhan Cihaner'in varlığı ise sadece sembolikti.

Listeye giren en ilginç isim, eski Baykalcı Bihlun Tamaylıgil'di. 90'larda Arı Grubu içinde yer alan ve Zeynep Damla Gürel'le birlikte CHP'ye gelen Tamaylıgil'in para ve borsa konusunda yetkin olduğu ve kısa sürede siyaseti parayla dizayn edenlerle ilişki kurduğu biliniyor. Bu isimlere İyi Parti'den gelen Bahadır Erdem'i, DEVA Partisi'nden Evrim Rızvanoğlu'nu, Demokrat Parti'den Salih Uzun'u, bir dönem Kemal Derviş'in danışmanlığını yapan Oya Ünlü Kızıl'ı ve Gelecek Partili Kerim Rota'yı da eklemek gerekiyor.

'HER ŞEYİ BİRLİKTE YAPTIK'

Bütün bunlar, yeni CHP'yi İmamoğlu'nun Silivri'den dizayn ettiğini gösteriyor. Herhalde Özel, son görüşmede kendisine sitemle iletilen, "Her şeyi birlikte yaptık, bedeli biz ödüyoruz" sözünün gereğini harfiyen yerine getiriyor. Silivri vesayetine itiraz etmiyor, hatta gerilim siyaseti izleyerek İmamoğlu'na canhıraş sahip çıkıyor.

Bu nereye kadar taşınır meçhul. Ortada "İmamoğlu Suç Örgütü" denilen devasa bir "yolsuzluk" davası var ve bunun gölgesinde siyaset yapmak hiç kolay değil. Dahası bir yanda Özel'li CHP yönetimi olacak, diğer yanda İmamoğlu'na bağlı "paralel" gölge yöneticiler.

"Hizipler yok edildi" denilse de sonuç hiç öyle görünmüyor. CHP bu eklektik yapısıyla hem yeni iç tartışmalara hem de dışarıda ittifak yapma ihtimali olan partilerle yeni kavgalara gebe.