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LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray ailesine hayırlı olsun

Galatasaray ailesine hayırlı olsun

30.08.2023, Çarşamba
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne girdi ama hem statta hem de televizyon başında izleyenlerin inanıyorum ki tansiyonları tavan yaptı. Zafer, doğum sancısı gibi gerçekleşti. Maça kötü başlayan ama İcardi'nin attığı penaltı ile öne geçen G.Saray, Molde'ye karşı çok etkili olamadı. Özellikle Norveç ekibi, dirençli oyunu ve müthiş fizik gücüyle G.Saray'a nefes aldırmadı. Taraftarın susmaması, G.Saraylı oyuncular için avantaj oldu fakat iyi oyun bir türlü rayına oturamadı. Boey'in çalışkanlığı, İcardi'nin sakatlanmasına rağmen gemiyi terk etmemesi ve bütün hava toplarını alması, Muslera'nın kurtarışları Galatasaray'ın Devler Ligi kapısını açmasını sağladı. FIFA VE UEFA, zorluk derecesi yüksek maç olarak kabul etmiş ki Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi finalini yöneten Polonyalı Marciniak'ı maça atayarak çok doğru bir karar vermiş. Hakem, ekibi ve VAR, hatasız bir karşılaşma yönettiler. Özellikle 1-1'den sonra Molde'nin attığı golün ofsayt olması tribünleri rahatlattı.
Okan hocanın geç de olsa yaptığı doğru hamleler G.Saray'ı toparladı. Angelino'nun rakibe çarptırarak attığı frikik golü, Moldeli oyuncuların ümitlerini yok etti. Psikolojik maçta G.Saraylı oyuncular biraz gerginlerdi. Molde ise kaybedecek bir şeyi olmayacak şekilde bir oyun sergiledi ama uzun bir aradan sonra G.Saray'ın Devler Ligi'ne kalması sadece ekonomik açıdan güç sağlamayacak, yeniden Avrupa'da sahne almasına katkı yapacak. Devler Ligi vitrin olduğu için Galatasaraylı oyuncular, daha farklı oynayacaklardır ama orta saha G.Saray'da yetersiz. Mutlaka iyi bir 8 numara alınmalı, İcardi'nin yanına bir santrfor düşünülmeli ve stopere takviye yapılmalı. Devler Ligi Galatasaray ailesine hayırlı olsun.
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